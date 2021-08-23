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Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
Предлагаем прожить очередной суточный марафон на легендарной трассе всего за 10 минут
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» подарила участникам и публике немало ярких эмоций. Хотя в абсолютном зачете все развивалось достаточно предсказуемо (впрочем, авария среди лидеров в первом повороте была не слишком ожидаема), в отдельных классах было немало внезапных сюжетных поворотов и захватывающих эпизодов.
Вспомнить об этих эпизодах поможет наше видео. А понять, что именно произошло в тот или иной момент – материалы, опубликованные по ходу гонки или после ее окончания.
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Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»
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