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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Самое интересное

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»

Предлагаем прожить очередной суточный марафон на легендарной трассе всего за 10 минут

Видео: лучшие моменты «24 часов Ле-Мана»

Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» подарила участникам и публике немало ярких эмоций. Хотя в абсолютном зачете все развивалось достаточно предсказуемо (впрочем, авария среди лидеров в первом повороте была не слишком ожидаема), в отдельных классах было немало внезапных сюжетных поворотов и захватывающих эпизодов.

Вспомнить об этих эпизодах поможет наше видео. А понять, что именно произошло в тот или иной момент  – материалы, опубликованные по ходу гонки или после ее окончания.

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Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

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