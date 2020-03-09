Вернь уйдет из команды G-Drive после «24 часов Ле-Мана»
Бывший гонщик Формулы 1 Жан-Эрик Вернь покинет коллектив G-Drive в Европейской серии Ле-Ман. Пилот провел в российской команде два последних сезона и выиграл 4 гонки. Последним этапом Верня в одном экипаже с Романом Русиновым станет Ле-Ман 2020 года
Гоночный коллектив G-Drive Racing, который возглавляет российский пилот и менеджер Роман Русинов, потеряет своего самого звездного гонщика. Двукратный чемпион Формулы Е и экс-пилот Scuderia Toro Rosso Жан-Эрик Вернь решил уйти из команды. Француз сделает это после «24 часов Ле-Мана» в июне.
Вернь провел в G-Drive Racing последние два сезона Европейской серии Ле-Ман (ELMS). Выступая в одном экипаже с Русиновым, Вернь одержал четыре победы и завершил первенство 2018 года на втором месте в общем зачете. В сезоне-2020 Жан-Эрик решил не участвовать в ELMS c G-Drive.
Несмотря на завершение программы в Европейской серии Жан-Эрик Вернь все-таки проведет в экипаже Русинова еще две гонки. Это будут «6 часов Спа-Франкоршам» в апреле и «24 часа Ле-Мана» в июне. Оба этапа входят в календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, где G-Drive стартует от случая к случаю.
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На счету Верня три попытки выиграть «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2. Ни одна из них не завершилась успехом: в активе француза два шестых места и одна дисквалификация за нарушение регламента.
«Дважды мы почти добирались до победы; нам не хватало совсем чуть-чуть. Будем надеяться, третья попытка [c G-Drive] окажется более удачной, – заявил Вернь. – Что касается меня, то теперь у меня будет больше времени на подготовку к Формуле Е».
«Мы всегда хотели сохранить Жана-Эрика в составе для Ле-Мана. Он быстр и отлично знаком с командой, так что он превосходно нам подходит», – сказал Русинов.
В этом году G-Drive продолжит выступать в Европейской серии Ле-Ман на полном расписании. Команда объявит новых партнеров Русинова в ближайшее время. Вместе с Вернем гоночный коллектив покинул и третий участник экипажа Йоб ван Эйтерт. Голландец перешел в команду Зака Брауна United Autosports. Роман Русинов анонсировал подписание контракта с известным гонщиком, который займет место Верня, но пока не назвал имени этого пилота.
#26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт и Жан-Эрик Вернь
Фото: G-Drive Racing
Об этой статье
|Серия
|Европейский Ле-Ман , 24 часа Ле-Мана
|Пилоты
|Роман Русинов , Жан-Эрик Вернь
|Команды
|G-Drive Racing
|Автор
|Гэри Уоткинс
Вернь уйдет из команды G-Drive после «24 часов Ле-Мана»
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