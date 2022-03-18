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24 часа Ле-Мана Новости

В «Ле-Мане» 2023 года выступит машина NASCAR

Команда Hendrick Motorsports объявила о планах стартовать в суточном марафоне на необычной технике

Чарльз Брэдли
Автор:
, главный редактор (Global)
В «Ле-Мане» 2023 года выступит машина NASCAR
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О проекте рассказали в Себринге, где в этот уик-энд проходит совместный уик-энд WEC и IMSA. Машина нового поколения американских сток-каров Next Gen сможет участвовать в марафоне в рамках программы «Гараж 56».

Это будет Chevrolet Camaro ZL1, выступлений которой напомнит об аналогичном проекте основателя NASCAR Билла Франса-старшего, который почти полвека назад уже привозил во Францию автомобиль для овальных гонок. 

Технические детали проекта, как и состав экипажа, будут определены позже. 

«С первых дней истории NASCAR для отца было важно играть заметную роль на международном уровне, – объяснил нынешний босс серии Джим Франс. – А для этого нет ничего лучше "24 часов Ле-Мана". 

Вместе с Hendrick Motorsports, Chevrolet и Goodyear мы получим сочетание самой успешной команды, производителя и шинного бренда в истории NASCAR. Также мы нацелены продемонстрировать технологии Next Gen и показать свою силу в предстоящей гонке».

Билл Франс привез технику NASCAR в Ле-Ман летом 1976 года, договорившись с организаторами марафона. Dodge Charger и Ford Torino выступали в зачете Grand International. В квалификации экипажи стали 47-м и 54-м, а в гонке одна из машин сломалась на первом же круге из-за прогоревшего клапана, а вторая выбыла из борьбы еще до середины дистанции.

«Программа "Гараж 56" открывает в Ле-Мане дополнительные возможности для лидеров технологического прогресса, – сказал главный организатор гонки, президент клуба ACO Пьер Фийон. – Когда мы рассматриваем заявки, то начинаем поиск конструкторов, партнеров и поставщиков, чтобы сделать эту историю успешной. 

Мы продолжим работу с NASCAR в рамках их приготовлений к выступлению в 2023 году».

Первым участником суточного марафона в рамках «Гаража 56» стал прототип Nissan DeltaWing в 2012 году. За ним последовал электрический Nissan ZEOD RC.

В последний раз программа использовалась в 2016 и 2021 годах – оба раза для команды SRT41 удивительного Фредерика Соссе. Француз-ампутант сначала сам стартовал в марафоне, а затем возглавил команду людей с ограниченными возможностями. Оба раза их экипаж добрался до финиша.

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