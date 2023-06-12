В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане

Toyota и Ferrari вели отчаянный спор за лидерство в «24 часах Ле-Мана», периодически выходя вперед и сражаясь за каждую секунду. Однако по ходу 16-го часа проводящий свою смену за рулем японского гиперкара Рио Хиракава начал терять в темпе, а на очередном пит-стопе его машине потребовалась смена носового обтекателя (на фото ниже).

Этот момент в итоге оказался решающим: соперникам из Ferrari удалось создать преимущество, которое и принесло Скудерии первую с 1965 года победу. В концовке боссы Toyota дали гонщикам команду атаковать изо всех сил, но тот же Хиракава за полтора часа до финиша улетел с трассы, что окончательно, что окончательно зафиксировало первое поражение его команды в Ле-Мане с 2017 года.

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава – пит-стоп со сменой носового обтекателя Фото: Райнер Эрнхардт

Как рассказал после финиша технический директор Toyota Паскаль Васселон, причиной неприятностей экипажа №8 стала попавшая под колеса белка.

«В какой-то момент мы значительно превосходили Ferrari, – рассказал Васселон. – И это выглядело вполне логично. Но именно тогда под колеса машины Рио попала белка. Кажется, она была довольно крупной, так как передок машины получил серьезные повреждения.

Из-за этого он потерял скорость до конца отрезка, а потом нам пришлось менять передок».

Другой экипаж Toyota выбыл из борьбы еще раньше: во время смены Камуи Кобаяши в японский гиперкар, сбросивший скорость перед медленной зоной, влетели сзади двое круговых.

Как оказалось, обломки от этого столкновения едва не привели к сходу машины №8.

«Мы всерьез приготовились к тому, что потеряем и вторую машину, – объяснил технический директор. – В тот же момент [когда Кобаяши попал в аварию] датчики температуры на машине №8 показали серьезный перегрев.

Мы не понимали, что происходит. Снаружи все выглядело целым. Вся аэродинамика работала как обычно. Нам пришлось остановить машину на пит-лейне и разобрать переднюю часть. Оказалось, что в рычагах передней подвески застрял большой кусок карбона, который блокировал воздухозаборник. Пришлось убрать его и ехать дальше».

Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци Фото: Марк Флери

«Смирился, что все потеряно»

Удивительно, но и у победившего экипажа Ferrari по ходу дистанции был момент, когда показалось, что об успехе можно забыть. Незадолго до полуночи Алессандро Пьергвиди поскользнулся на сыром асфальте и улетел в гравий. Это произошло в первой «эске» на прямой Мюльсан.

К счастью для итальянца, судьи сработали оперативно и вернули его на асфальт, а желтые флаги не позволили соперникам уехать за это время особенно далеко.

«Признаюсь честно, это был сложный момент, – рассказал Алессандро после финиша. – Я пытался избежать столкновения, выехал на сырой асфальт и оказался в гравии.

Мне лишь оставалось надеяться, что машину вытащат побыстрее – и судьи справились на отлично. Я даже не потерял круга. А следующий выезд машины безопасности вернул нас в игру.

Безусловно, даже пара минут в гравии принесла мне не самые приятные эмоции. Я уже чувствовал, что все потеряно. И испытывал невероятную досаду. Но до финиша еще оставалось время – в конце концов, всем известно, что в Ле-Мане может произойти что угодно.

Я не сдался, атаковал и когда вновь оказался в борьбе, сказал себе: "Ага, мы можем добиться своего».

Для Пьергвиди и его партнера по экипажу Джеймса Каладо победа 2023 года стала уже третьей в Ле-Мане, но прежде пилоты выигрывали лишь в зачете GT. Выступавший с ними Антонио Джовинацци впервые покорил вершину подиума знаменитого марафона.