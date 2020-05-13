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24 часа Ле-Мана / Новость

Chevrolet отказалась от выступлений в Ле-Мане

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Chevrolet отказалась от выступлений в Ле-Мане
Автор:
, журналист (Global)
13 мая 2020 г., 04:00

В американской компании объяснили решение не выходить на старт марафона 2020 года сочетанием нескольких факторов

Автомобили Chevrolet Corvette традиционно выступает в «24 часах Ле-Мана», входя в число главных фаворитов зачета GTE Pro. Ожидалось, что в этом году марка выставит на старт пару купе C8.R. Однако во вторник было официально объявлено о решении пропустить суточную гонку. 

В заявлении Джима Кэмпбелла, вице-президента по вопросам спорта, говорится: «На наше решение повлияли несколько факторов, включая общую ситуацию и перенос гонки [на сентябрь]». 

По всей видимости, в команде сочли крайне сложным вписать выступление в Ле-Мане в новый график этапов IMSA, главной серии для Corvette. Этапы американского чемпионата, в частности, пройдут за две недели до «Ле-Мана» и спустя неделю после. 

При этом в Chevrolet выразили надежду уже с будущего сезона вернуться в Ле-Ман, где марка в последний раз одерживала победу в 2015 году. 

«Мы надеемся получить возможность вновь гоняться в Ле-Мане, – отметил Кэмпбелл. – Для нас было большой честью получать приглашения туда на протяжении 20-ти последних лет, и очень жаль, что не получится выступить в этот раз».

Ранее еще одна американская команда – CORE, представляющая заводские интересы Porsche – объявила о том, что не приедет на «24 часа Ле-Мана». Из-за этого в топовом зачете GTE Pro выступят всего семь экипажей на машинах трех марок, что является антирекордом гонки. 

Освободившиеся места в списке участников займут команды из резерва – ByColles из LMP1, IDEC и HighClass из LMP2 и Proton из GTE Am. Гонка запланирована на 19-20 сентября.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , IMSA , WEC
Команды Corvette Racing
Автор Гэри Уоткинс

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«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

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