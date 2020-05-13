Chevrolet отказалась от выступлений в Ле-Мане
В американской компании объяснили решение не выходить на старт марафона 2020 года сочетанием нескольких факторов
Автомобили Chevrolet Corvette традиционно выступает в «24 часах Ле-Мана», входя в число главных фаворитов зачета GTE Pro. Ожидалось, что в этом году марка выставит на старт пару купе C8.R. Однако во вторник было официально объявлено о решении пропустить суточную гонку.
В заявлении Джима Кэмпбелла, вице-президента по вопросам спорта, говорится: «На наше решение повлияли несколько факторов, включая общую ситуацию и перенос гонки [на сентябрь]».
По всей видимости, в команде сочли крайне сложным вписать выступление в Ле-Мане в новый график этапов IMSA, главной серии для Corvette. Этапы американского чемпионата, в частности, пройдут за две недели до «Ле-Мана» и спустя неделю после.
При этом в Chevrolet выразили надежду уже с будущего сезона вернуться в Ле-Ман, где марка в последний раз одерживала победу в 2015 году.
«Мы надеемся получить возможность вновь гоняться в Ле-Мане, – отметил Кэмпбелл. – Для нас было большой честью получать приглашения туда на протяжении 20-ти последних лет, и очень жаль, что не получится выступить в этот раз».
Ранее еще одна американская команда – CORE, представляющая заводские интересы Porsche – объявила о том, что не приедет на «24 часа Ле-Мана». Из-за этого в топовом зачете GTE Pro выступят всего семь экипажей на машинах трех марок, что является антирекордом гонки.
Освободившиеся места в списке участников займут команды из резерва – ByColles из LMP1, IDEC и HighClass из LMP2 и Proton из GTE Am. Гонка запланирована на 19-20 сентября.
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , IMSA , WEC
|Команды
|Corvette Racing
|Автор
|Гэри Уоткинс
Chevrolet отказалась от выступлений в Ле-Мане
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