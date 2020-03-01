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24 часа Ле-Мана / Новость

«Увольтесь и верните ваши зарплаты». Боссов Aston Martin застыдили соперники

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«Увольтесь и верните ваши зарплаты». Боссов Aston Martin застыдили соперники
Автор:
, Журналист, Германия
1 мар. 2020 г., 03:05

Будущие участники серии WEC из команды Glickenhaus устроили разнос руководству Aston Martin за уход из Ле-Мана. Компания, которая рассчитывала вступить в конкуренцию с британской маркой, назвала поведение «Астон Мартина» инфантильным и малодушным

Американская команда Glickenhaus опубликовала разгромный комментарий в «фейсбуке» относительно ухода из Ле-Мана компании Aston Martin. Британский автопроизводитель свернул программу в самом быстром классе гонок на выносливость, не успев начать. Компания обещала выйти на старт «24 часов Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, но затем передумала.

«Плак-плак. Нам жаль тех людей, кто купил акции Aston Martin по первичной цене размещения», – говорится в комментарии, размещенном от имени Glickenhaus. Здесь авторы имеют в виду, что при IPO одна акция Aston Martin стоила почти 21 евро, в то время как на момент написания комментария котировки опустились до 4,5 евро за акцию.

«После такого размер зарплат, которые получают топ-менеджеры Aston Martin, начинает выглядеть неприлично. Им следует поступить как честные люди: увольтесь и верните ваши зарплаты компании, – призвал боссов Aston Martin Джеймс Гликенхаус, владеющий Glickenhaus.

Их нытье заставило ACO [организаторов «24 часов Ле-Мана»] изменить правила, чтобы допустить на старт эти «Астон Мартины» – а теперь они просто разворачиваются и уходят. Какое малодушие! Им нужно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, кто во всем виноват. Их инфантильное поведение отбросило нас назад в процессе подготовки к Ле-Ману и стоило нам дополнительных денег.

Но мы не такие как они. В отличие от Aston Martin наша команда вместе с Toyota и ByKolles примет участие в следующем сезоне с крутыми и продвинутыми машинами. И мы будем соревноваться честно и с достоинством».

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В ответ на вопрос Motorsport.com Джеймс Гликенхаус добавил, что не винит организаторов Ле-Мана, которые адаптировали правила ради Aston Martin: «Я не обвиняю ACO. Они хорошо с нами обошлись и всегда внимательно выслушивали. Я обвиняю Aston Martin, который начал придумывать патетичные отговорки и перекладывать ответственность на других вместо того, чтобы признать собственный провал».

SCG007

Гиперкар SCG007 команды Glickenhaus для Ле-Мана 2021 года

Фото: Glickenhaus

Изначально Glickenhaus планировала провести полный чемпионат мира по гонкам на выносливость 2020-2021 с моделью 007. Компания хотела оснастить этот автомобиль битрубированным двигателем Alfa Romeo рабочим объемом 2,9 литра. Мощность этой силовой установки составляет 785 л.с.

После того, как ACO изменили правила, необходимая мощность мотора для высшей категории в Ле-Мане поднялась до 850 л.с. Теперь Glickenhaus нужен другой двигатель. Смена силового агрегата в процессе работы над машиной привела к срыву запланированной даты дебюта. Американская команда признала, что не успеет дебютировать в серии WEC в 2020 году, но все же намерена подготовить машину к «24 часам Ле-Мана» 2021 года.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Команды Aston Martin Racing В Магазин , Scuderia Cameron Glickenhaus
Автор Хайко Штрицке

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«24 часа Ле-Мана»

6 июн. - 14 июн.

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