Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео

В среду участники «24 часов Ле-Мана» начали подготовку к марафону с трехчасовой сессии, по ходу которой произошла двойная авария.

Гонщик на Aston Martin команды D'station Racing* влетел в барьер в повороте «Тертр Руж». Судьи вывесили красные флаги, но машина находилась прямо на траектории в плохо просматриваемом месте.

Нескольким пилотам удалось объехать ее, Ники Кацбург на Corvette успел отвернуть в сторону в самый последний момент, а вот Стивен Томас на прототипе команды Tower Motorsports не смог избежать столкновения.

Организаторы уже сообщили, что оба гонщка в полном порядке, а вот успеют ли команды восстановить технику до намеченной на четверг квалификации, теперь большой вопрос. Примечательно, что Tower Motorsports выступает под «несчастливым» номером 13.

В этом году марафон в Ле-Мане отмечает свой 100-летний юбилей.

*на момент публикации неизвестно, кто именно был за рулем – Томонобу Фуджии, Сатоши Хошино или Каспер Стивенсон