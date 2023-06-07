Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Первую же официальную тренировку перед юбилейным марафоном пришлось останавливать красными флагами…
В среду участники «24 часов Ле-Мана» начали подготовку к марафону с трехчасовой сессии, по ходу которой произошла двойная авария.
Гонщик на Aston Martin команды D'station Racing* влетел в барьер в повороте «Тертр Руж». Судьи вывесили красные флаги, но машина находилась прямо на траектории в плохо просматриваемом месте.
Нескольким пилотам удалось объехать ее, Ники Кацбург на Corvette успел отвернуть в сторону в самый последний момент, а вот Стивен Томас на прототипе команды Tower Motorsports не смог избежать столкновения.
Организаторы уже сообщили, что оба гонщка в полном порядке, а вот успеют ли команды восстановить технику до намеченной на четверг квалификации, теперь большой вопрос. Примечательно, что Tower Motorsports выступает под «несчастливым» номером 13.
В этом году марафон в Ле-Мане отмечает свой 100-летний юбилей.
*на момент публикации неизвестно, кто именно был за рулем – Томонобу Фуджии, Сатоши Хошино или Каспер Стивенсон
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Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
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