Предыдущая / Фото дня: в Ле-Мане приготовились к юбилейной гонке
24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Видео

Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео

Первую же официальную тренировку перед юбилейным марафоном пришлось останавливать красными флагами…

"24 часа Ле-Мана", тренировка в среду.

В среду участники «24 часов Ле-Мана» начали подготовку к марафону с трехчасовой сессии, по ходу которой произошла двойная авария.

Гонщик на Aston Martin команды D'station Racing* влетел в барьер в повороте «Тертр Руж». Судьи вывесили красные флаги, но машина находилась прямо на траектории в плохо просматриваемом месте.

Нескольким пилотам удалось объехать ее, Ники Кацбург на Corvette успел отвернуть в сторону в самый последний момент, а вот Стивен Томас на прототипе команды Tower Motorsports не смог избежать столкновения. 

Организаторы уже сообщили, что оба гонщка в полном порядке, а вот успеют ли команды восстановить технику до намеченной на четверг квалификации, теперь большой вопрос. Примечательно, что Tower Motorsports выступает под «несчастливым» номером 13. 

В этом году марафон в Ле-Мане отмечает свой 100-летний юбилей. 

Читайте также:
 

*на момент публикации неизвестно, кто именно был за рулем – Томонобу Фуджии, Сатоши Хошино или Каспер Стивенсон

Поделились
Комментарии

Фото дня: в Ле-Мане приготовились к юбилейной гонке

Самое важное:

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

F1 Формула 1
Гран При Испании

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне? Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже

Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже

LM24 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже Ferrari выиграла квалификацию в Ле-Мане. Судьба поула решится позже

СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг

СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг

F1 Формула 1

СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг

Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео

Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео

LM24 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.