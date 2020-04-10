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24 часа Ле-Мана / Ностальгия

Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане

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Автор:
, Ответственный редактор
10 апр. 2020 г., 09:51

В одном из эпизодов фильма «Герои» датский гонщик, который чаще всех выигрывал знаменитый суточный марафон, рассказал о событиях 1997 года

Том Кристенсен, который является рекордсменом по числу побед в «24 часах Ле-Мана», стал одним из участников съемок документального фильма «Герои», созданного по заказу Motorsport.com. По ходу съемок с особенным удовольствием датчанин рассказал о первом из девяти своих выигранных марафонов. В отличие от последующих успехов, которых Кристенсен добился в составе сильной команды Audi, в 1997 году датчанин стал сильнейшим за рулем открытого прототипа TWR Porsche команды Joest Racing, не относившейся к числу фаворитов.

«Мой отрезок пришелся на ночной время, что-то около трех часов, – вспомнил Том. – Я знал, что это будет решающий момент, команда претендовала на подиум, и из-за этого мне очень мешал прессинг. Но затем скорость постепенно пришла в норму. 

Я продолжал ехать, и вдруг в наушниках раздался голос тим-менеджера Ральфа Юттнера, который сказал: «Лучший круг, Том, лучший круг». На немецком, само собой.

А на следующем круге он повторил то же по-английски, добавив: «Продолжай в том же духе, парень. Продолжай!». Представляете, немец говорил со-мной на английском. Помню, мне тогда это очень польстило».

Он добавил: «Мы смогли нагнать и обойти одну из заводских машин и в итоге выиграли ту гонку. Я никогда не делал этого прежде. И вообще, не одна гонка не отбирала у меня так много сил, как «24 часа Ле-Мана».

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Посмотреть фильм «Герои» можно прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» – наряду с другими документалками об истории автоспорта. Также на платформе можно следить за наиболее престижными кибергонками – например, в это воскресенье пройдет прямая трансляция виртуальной гонки с участием звезд Moto GP.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Пилоты Том Кристенсен
Автор Александр Кабановский

24 часа Ле-Мана Следующая сессия

«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

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