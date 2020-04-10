Кристенсен вспомнил первую победу в Ле-Мане

Том Кристенсен, который является рекордсменом по числу побед в «24 часах Ле-Мана», стал одним из участников съемок документального фильма «Герои», созданного по заказу Motorsport.com. По ходу съемок с особенным удовольствием датчанин рассказал о первом из девяти своих выигранных марафонов. В отличие от последующих успехов, которых Кристенсен добился в составе сильной команды Audi, в 1997 году датчанин стал сильнейшим за рулем открытого прототипа TWR Porsche команды Joest Racing, не относившейся к числу фаворитов.

«Мой отрезок пришелся на ночной время, что-то около трех часов, – вспомнил Том. – Я знал, что это будет решающий момент, команда претендовала на подиум, и из-за этого мне очень мешал прессинг. Но затем скорость постепенно пришла в норму.

Я продолжал ехать, и вдруг в наушниках раздался голос тим-менеджера Ральфа Юттнера, который сказал: «Лучший круг, Том, лучший круг». На немецком, само собой.

А на следующем круге он повторил то же по-английски, добавив: «Продолжай в том же духе, парень. Продолжай!». Представляете, немец говорил со-мной на английском. Помню, мне тогда это очень польстило».

Он добавил: «Мы смогли нагнать и обойти одну из заводских машин и в итоге выиграли ту гонку. Я никогда не делал этого прежде. И вообще, не одна гонка не отбирала у меня так много сил, как «24 часа Ле-Мана».

Посмотреть фильм «Герои» можно прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» – наряду с другими документалками об истории автоспорта. Также на платформе можно следить за наиболее престижными кибергонками – например, в это воскресенье пройдет прямая трансляция виртуальной гонки с участием звезд Moto GP.