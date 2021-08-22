После того, как начавшийся в сумерках дождь привел к нескольким верьезным авариям, ситуация на трассе надолго стабилизированась. Во всех классах группа лидеров оставалась неизменной по составу на протяжении следующих десяти часов, а перестановки были редкими и не влияющими на общую картину.

Экипаж Toyota №7 (Лопес - Накаджима - Конвей) сохранял лидерство, но ошибка аргентинского гонщика в повороте Мюльсан позволила их партнерам по команде (Буэми - Кобаяши - Хартли; №8) подобраться на расстояние 25 секунд.

Однако затем Буэми вынужден был остановиться на трассе – предположительно, почувствовав вибрации. После этого он поехал дальше, а осмотр в боксах не выявил проблем. Отрыв вырос до двух с половиной минут.

В пяти кругах позади Alpine (Негран - Ляпьер - Ваксивьер; №36) и сильнейший экипаж Glickenhaus (Дерани - Майо - Пла: №708) продолжают оспаривать третье место, между ними всего 15 секунд в пользу французов. Еще один гиперкар Glickenhaus (№709) продолжает гонку в паре кругов следом.

При этом в общем зачете его гонщики идут только восьмыми, не имея возможности угнаться за лидерами LMP2 – в этом зачете впереди две машины команды-дебютанта WRT (№31 и 41: та, на которой едет Роберт Кубица, идет второй). Тройку замыкает экипаж Jota (№28), по ходу ночи пробившийся с пятой позиции.

Для российской команды G-Drive Racing, главный экипаж которой (№26) попал в аварию еще на закате, этот отрезок марафона был омрачен потерей второго прототипа Aurus (№25): Руи Андраде разбил его в первом повороте.

При этом Роман Русинов с партнерами час за часом пробивались наверх и уже поднялись до девятой позиции в классе.

В GTE Pro какое-то время первую позицию оспаривали пара Ferrari (№51 и 52) и Corvette (№63), однако на «488-й» экипажа №52 в результате поломки подвески взорвалась передняя шина. Долгий пит-стоп стоил гонщикам потери позиций.

Теперь оставшаяся Ferrari лидирует с преимуществом в 20 секунд, а в тройку поднялись гонщики Porsche (№91).

В GTE AM еще одна Ferrari команды AF Corse (№83) опережает на полторы минуты Aston Martin соперников из TF Sport (№33).

Гонка «24 часа Ле-Мана» финиширует в 17:00 Мск.