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24 часа Ле-Мана / Отчет о квалификации

Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане. Но борьба за поул еще впереди

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Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане. Но борьба за поул еще впереди
Автор:
, Ответственный редактор

С нынешнего сезона организаторы суточного марафона решили иначе формировать стартовую решетку

Еще зимой было объявлено, что после квалификации участники «24 часов Ле-Мана» проведут Гиперпоул – короткую сессию, в которой шесть лучших экипажей каждого класса будут сражаться за окончательные стартовые позиции.

Потому традиционная квалификация, прошедшая вечером в четверг, назвала лишь расстановку среди тех, кто был не особенно быстр. 

Лучшими же в ней предсказуемо стали гонщики на Toyota. Экипаж лидеров сезона WEC – Хосе-Марии Лопеса, Камуи Кобаяши и Майка Конвея – на четверть секунды опередил своих партнеров по команде на другом прототипе TS050.

При этом скорость оказалась далеко не самой высокой. Действующий рекорд трассы был установлен Камуи Кобаяши в квалификации 2018 года – тогда японец проехал круг за 3:15.377. Ожидалось, что из-за более прохладных условий сентября это время вполне может быть перекрыто, однако в центральной Франции в дни уик-энда установилась жара, и при температуре за 30 градусов темп не оправдал ожиданий.

Время, показанное Кобаяши, составило 3:17.089. Впрочем, все пять экипажей LMP1 вне зависимости от результатов прошли в Гиперпоул.

В LMP2 не повезло победителям двух последних «Ле-Манов» из Signatec Alpine. Ошибка Тома Лорана за два поворота до конца круга оставила из экипаж только на 15-м месте. 

Сильнейшими в этой категории стараниями Ника де Вриса стали гонщики Racing Team Nederland. Шестерка лидеров уложилась в одну секунду, в нее вошел Роман Русинов из G-Drive Racing, но не пробились двое других россиян – Матевос Исаакян и Константин Терещенко.

Оба прототипа IDEC были разбиты в авариях по ходу тренировок. Команда рассчитывает восстановить их к гонке.

Сильнейшими в GTE Pro по итогам квалификации стали два экипажа на Aston Martin, в GTE Am преимущество марки подтвердил Аугусто Фарфус.

Первый в истории Гиперпоул пройдет в ле-Мане утром пятницы, гонка стартует днем в субботу.

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв Отставание
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'17.089    
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'17.336 0.247 0.247
3 1 Brazil Бруно Сенна
France Норман Нато
United States Густаво Менесес 		Rebellion R13 LMP1 3'21.598 4.509 4.262
4 4 France Том Дильман
Canada Бруно Спенглер
United Kingdom Оливер Уэбб 		ENSO CLM P1/01 LMP1 3'24.468 7.379 2.870
5 3 France Ромен Дюма
France Натанаэль Бертон
Switzerland Луи Делетраз 		Rebellion R13 LMP1 3'24.632 7.543 0.164
6 29 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 3'26.648 9.559 2.016
7 37 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 3'27.097 10.008 0.449
8 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 3'27.148 10.059 0.051
9 26 Russian Federation Роман Русинов
France Жан-Эрик Вернь
Denmark Миккель Мак 		Aurus 01 LMP2 3'27.366 10.277 0.218
10 32 United States Уилл Оуэн
United Kingdom Алекс Брандл
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 3'27.598 10.509 0.232
11 33 Japan Кента Ямашита
United States Марк Паттерсон
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 3'27.611 10.522 0.013
12 38 United Kingdom Энтони Дэвидсон
Portugal Антониу Феликс да Кошта
Mexico Роберто Гонсалес 		Oreca 07 LMP2 3'27.728 10.639 0.117
13 16 Ireland Райан Каллен
United Kingdom Оливер Джарвис
United Kingdom Ник Тэнди 		Aurus 01 LMP2 3'27.767 10.678 0.039
14 31 Nico Jamin
France Жюльен Каналь
France Матье Ваксивьер 		Oreca 07 LMP2 3'27.791 10.702 0.024
15 36 Brazil Андре Негран
France Пьер Раг
France Тома Лоран 		Alpine A470 LMP2 3'27.794 10.705 0.003
16 27 Sweden Хенрик Хедман
United Kingdom Бенджамин Хенли
Netherlands Ренгер ван дер Занде 		Oreca 07 LMP2 3'27.913 10.824 0.119
17 42 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 3'28.509 11.420 0.596
18 39 Australia Джеймс Аллен
France Винсан Капийер
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 3'28.574 11.485 0.065
19 30 Switzerland Джонатан Хирши
Russian Federation Константин Терещенко
France Тристан Гомменди 		Oreca 07 LMP2 3'29.091 12.002 0.517
20 25 United States Джон Фальб
Switzerland Симон Труммер
United States Мэттью Макмарри 		Oreca 07 LMP2 3'29.402 12.313 0.311
21 21 Colombia Хуан-Пабло Монтойя
France Тимотэ Бурэ
Mexico Мемо Рохас 		Oreca 07 LMP2 3'29.741 12.652 0.339
22 47 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 3'29.880 12.791 0.139
23 35 Japan Нобуя Яманака
Australia Ник Фостер
Spain Роберто Мери 		Ligier JSP 217 LMP2 3'30.497 13.408 0.617
24 24 Canada Гаррет Грист
United Kingdom Алекс Кападия
United Kingdom Тони Уэллс 		Oreca 07 LMP2 3'30.897 13.808 0.400
25 50 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 LMP2 3'31.020 13.931 0.123
26 34 Jakub Smiechowski
Austria Рене Биндер
Russian Federation Матевос Исаакян 		Ligier JSP 217 LMP2 3'31.393 14.304 0.373
27 11 France Адриен Тамбэ
France Эрик Мэрис
Кристоф д'Ансембур 		Ligier JSP 217 LMP2 3'33.747 16.658 2.354
28 95 Denmark Ники Тим
Denmark Марко Сёренсен
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'50.872 33.783 17.125
29 97 Belgium Максим Мартен
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Гарри Тинкнелл 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'50.925 33.836 0.053
30 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Brazil Даниэль Серра 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.244 34.155 0.319
31 71 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина
United Kingdom Сэм Берд 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.988 34.899 0.744
32 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'52.036 34.947 0.048
33 92 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'52.142 35.053 0.106
34 63 United States Купер Макнил
Finland Тони Виландер
United States Джефф Сигал 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'52.508 35.419 0.366
35 82 France Оливье Пла
France Себастьен Бурдэ
France Жюль Гунон 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'52.749 35.660 0.241
36 98 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Росс Ганн
Brazil Аугусту Фарфус 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.778 35.689 0.029
37 90 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.961 35.872 0.183
38 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.970 35.881 0.009
39 61 United States Франческо Пьованетти
Brazil Освальдо Нери
France Коме Ледогар 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.292 36.203 0.322
40 77 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.334 36.245 0.042
41 56 Norway Эджидио Перфетти
Netherlands Ларри тен Ворде
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.598 36.509 0.264
42 83 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.621 36.532 0.023
43 99 Vutthikorn Inthraphuvasak
Switzerland Лукас Лежере
France Юлиен Жюльен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.670 36.581 0.049
44 57 United States Бен Китинг
Brazil Фелипе Фрага
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.838 36.749 0.168
45 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.144 37.055 0.306
46 88 Austria Томас Прайнинг
Доминик Бастьен
Belgium Адриен де Линер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.281 37.192 0.137
47 70 Takeshi Kimura
France Винсан Абриль
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.628 37.539 0.347
48 72 Taiwan Хан-Чен Чен
United Kingdom Том Бломквист
Brazil Маркос Гомес 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.308 38.219 0.680
49 55 United Kingdom Данкан Кэмерон
United Kingdom Аарон Скотт
Ireland Мэтт Гриффин 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.772 38.683 0.464
50 75 Italy Рино Мастронарди
Italy Маттео Крессони
Italy Андреа Пиччини 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.141 39.052 0.369
51 66 United States Рихард Хайштанд
Max Root
Denmark Ян Магнуссен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.383 39.294 0.242
52 78 Хорст Фельбермайр-мл.
Italy Микеле Беретта
Netherlands Макс ван Сплюнтерен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.475 39.386 0.092
53 85 Italy Мануэла Гостнер
Switzerland Рахель Фрей
Denmark Мишель Гэттинг 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.833 39.744 0.358
54 60 Italy Клаудио Скьявони
Italy Серджио Пьянеццола
Italy Паоло Руберти 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.876 40.787 1.043
55 62 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'00.084 42.995 2.208
56 89 Philippe Haezebrouck
Жюльен Пиже
Andreas Laskaratos 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 4'00.691 43.602 0.607
57 52 Christoph Ulrich
Steffen Gorig
Alexander West 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'01.217 44.128 0.526
58 17 United States Дуайт Мерриман
United Kingdom Кайл Тилли
New Zealand Джон Кеннард 		Oreca 07 LMP2      
59 28 France Поль Лафарг
France Поль-Луп Шатен
United Kingdom Ричард Бредли 		Oreca 07 LMP2      
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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Александр Кабановский

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