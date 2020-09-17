Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане. Но борьба за поул еще впереди

Еще зимой было объявлено, что после квалификации участники «24 часов Ле-Мана» проведут Гиперпоул – короткую сессию, в которой шесть лучших экипажей каждого класса будут сражаться за окончательные стартовые позиции.

Потому традиционная квалификация, прошедшая вечером в четверг, назвала лишь расстановку среди тех, кто был не особенно быстр.

Лучшими же в ней предсказуемо стали гонщики на Toyota. Экипаж лидеров сезона WEC – Хосе-Марии Лопеса, Камуи Кобаяши и Майка Конвея – на четверть секунды опередил своих партнеров по команде на другом прототипе TS050.

При этом скорость оказалась далеко не самой высокой. Действующий рекорд трассы был установлен Камуи Кобаяши в квалификации 2018 года – тогда японец проехал круг за 3:15.377. Ожидалось, что из-за более прохладных условий сентября это время вполне может быть перекрыто, однако в центральной Франции в дни уик-энда установилась жара, и при температуре за 30 градусов темп не оправдал ожиданий.

Время, показанное Кобаяши, составило 3:17.089. Впрочем, все пять экипажей LMP1 вне зависимости от результатов прошли в Гиперпоул.

В LMP2 не повезло победителям двух последних «Ле-Манов» из Signatec Alpine. Ошибка Тома Лорана за два поворота до конца круга оставила из экипаж только на 15-м месте.

Сильнейшими в этой категории стараниями Ника де Вриса стали гонщики Racing Team Nederland. Шестерка лидеров уложилась в одну секунду, в нее вошел Роман Русинов из G-Drive Racing, но не пробились двое других россиян – Матевос Исаакян и Константин Терещенко.

Оба прототипа IDEC были разбиты в авариях по ходу тренировок. Команда рассчитывает восстановить их к гонке.

Сильнейшими в GTE Pro по итогам квалификации стали два экипажа на Aston Martin, в GTE Am преимущество марки подтвердил Аугусто Фарфус.

Первый в истории Гиперпоул пройдет в ле-Мане утром пятницы, гонка стартует днем в субботу.