Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане. Но борьба за поул еще впереди
С нынешнего сезона организаторы суточного марафона решили иначе формировать стартовую решетку
Еще зимой было объявлено, что после квалификации участники «24 часов Ле-Мана» проведут Гиперпоул – короткую сессию, в которой шесть лучших экипажей каждого класса будут сражаться за окончательные стартовые позиции.
Потому традиционная квалификация, прошедшая вечером в четверг, назвала лишь расстановку среди тех, кто был не особенно быстр.
Лучшими же в ней предсказуемо стали гонщики на Toyota. Экипаж лидеров сезона WEC – Хосе-Марии Лопеса, Камуи Кобаяши и Майка Конвея – на четверть секунды опередил своих партнеров по команде на другом прототипе TS050.
При этом скорость оказалась далеко не самой высокой. Действующий рекорд трассы был установлен Камуи Кобаяши в квалификации 2018 года – тогда японец проехал круг за 3:15.377. Ожидалось, что из-за более прохладных условий сентября это время вполне может быть перекрыто, однако в центральной Франции в дни уик-энда установилась жара, и при температуре за 30 градусов темп не оправдал ожиданий.
Время, показанное Кобаяши, составило 3:17.089. Впрочем, все пять экипажей LMP1 вне зависимости от результатов прошли в Гиперпоул.
В LMP2 не повезло победителям двух последних «Ле-Манов» из Signatec Alpine. Ошибка Тома Лорана за два поворота до конца круга оставила из экипаж только на 15-м месте.
Сильнейшими в этой категории стараниями Ника де Вриса стали гонщики Racing Team Nederland. Шестерка лидеров уложилась в одну секунду, в нее вошел Роман Русинов из G-Drive Racing, но не пробились двое других россиян – Матевос Исаакян и Константин Терещенко.
Оба прототипа IDEC были разбиты в авариях по ходу тренировок. Команда рассчитывает восстановить их к гонке.
Сильнейшими в GTE Pro по итогам квалификации стали два экипажа на Aston Martin, в GTE Am преимущество марки подтвердил Аугусто Фарфус.
Первый в истории Гиперпоул пройдет в ле-Мане утром пятницы, гонка стартует днем в субботу.
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|Отставание
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|3'17.089
|2
|8
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|3'17.336
|0.247
|0.247
|3
|1
| Бруно Сенна
Норман Нато
Густаво Менесес
|Rebellion R13
|LMP1
|3'21.598
|4.509
|4.262
|4
|4
| Том Дильман
Бруно Спенглер
Оливер Уэбб
|ENSO CLM P1/01
|LMP1
|3'24.468
|7.379
|2.870
|5
|3
| Ромен Дюма
Натанаэль Бертон
Луи Делетраз
|Rebellion R13
|LMP1
|3'24.632
|7.543
|0.164
|6
|29
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Ник де Врис
|Oreca 07
|LMP2
|3'26.648
|9.559
|2.016
|7
|37
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.097
|10.008
|0.449
|8
|22
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.148
|10.059
|0.051
|9
|26
| Роман Русинов
Жан-Эрик Вернь
Миккель Мак
|Aurus 01
|LMP2
|3'27.366
|10.277
|0.218
|10
|32
| Уилл Оуэн
Алекс Брандл
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.598
|10.509
|0.232
|11
|33
| Кента Ямашита
Марк Паттерсон
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.611
|10.522
|0.013
|12
|38
| Энтони Дэвидсон
Антониу Феликс да Кошта
Роберто Гонсалес
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.728
|10.639
|0.117
|13
|16
| Райан Каллен
Оливер Джарвис
Ник Тэнди
|Aurus 01
|LMP2
|3'27.767
|10.678
|0.039
|14
|31
|Nico Jamin
Жюльен Каналь
Матье Ваксивьер
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.791
|10.702
|0.024
|15
|36
| Андре Негран
Пьер Раг
Тома Лоран
|Alpine A470
|LMP2
|3'27.794
|10.705
|0.003
|16
|27
| Хенрик Хедман
Бенджамин Хенли
Ренгер ван дер Занде
|Oreca 07
|LMP2
|3'27.913
|10.824
|0.119
|17
|42
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.509
|11.420
|0.596
|18
|39
| Джеймс Аллен
Винсан Капийер
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.574
|11.485
|0.065
|19
|30
| Джонатан Хирши
Константин Терещенко
Тристан Гомменди
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.091
|12.002
|0.517
|20
|25
| Джон Фальб
Симон Труммер
Мэттью Макмарри
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.402
|12.313
|0.311
|21
|21
| Хуан-Пабло Монтойя
Тимотэ Бурэ
Мемо Рохас
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.741
|12.652
|0.339
|22
|47
| Роберто Лакорте
Андреа Беликки
Джорджио Сернаджотто
|Dallara P217
|LMP2
|3'29.880
|12.791
|0.139
|23
|35
| Нобуя Яманака
Ник Фостер
Роберто Мери
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'30.497
|13.408
|0.617
|24
|24
| Гаррет Грист
Алекс Кападия
Тони Уэллс
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.897
|13.808
|0.400
|25
|50
| Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Бейтске Виссер
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.020
|13.931
|0.123
|26
|34
|Jakub Smiechowski
Рене Биндер
Матевос Исаакян
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'31.393
|14.304
|0.373
|27
|11
| Адриен Тамбэ
Эрик Мэрис
Кристоф д'Ансембур
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'33.747
|16.658
|2.354
|28
|95
| Ники Тим
Марко Сёренсен
Ричард Уэстбрук
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|3'50.872
|33.783
|17.125
|29
|97
| Максим Мартен
Алекс Линн
Гарри Тинкнелл
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|3'50.925
|33.836
|0.053
|30
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Даниэль Серра
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.244
|34.155
|0.319
|31
|71
| Давиде Ригон
Мигель Молина
Сэм Берд
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.988
|34.899
|0.744
|32
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|3'52.036
|34.947
|0.048
|33
|92
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
Лоренс Вантхор
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|3'52.142
|35.053
|0.106
|34
|63
| Купер Макнил
Тони Виландер
Джефф Сигал
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'52.508
|35.419
|0.366
|35
|82
| Оливье Пла
Себастьен Бурдэ
Жюль Гунон
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'52.749
|35.660
|0.241
|36
|98
| Пол Далла-Лана
Росс Ганн
Аугусту Фарфус
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.778
|35.689
|0.029
|37
|90
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.961
|35.872
|0.183
|38
|86
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Эндрю Уотсон
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.970
|35.881
|0.009
|39
|61
| Франческо Пьованетти
Освальдо Нери
Коме Ледогар
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.292
|36.203
|0.322
|40
|77
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.334
|36.245
|0.042
|41
|56
| Эджидио Перфетти
Ларри тен Ворде
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.598
|36.509
|0.264
|42
|83
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.621
|36.532
|0.023
|43
|99
|Vutthikorn Inthraphuvasak
Лукас Лежере
Юлиен Жюльен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.670
|36.581
|0.049
|44
|57
| Бен Китинг
Фелипе Фрага
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.838
|36.749
|0.168
|45
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.144
|37.055
|0.306
|46
|88
| Томас Прайнинг
Доминик Бастьен
Адриен де Линер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'54.281
|37.192
|0.137
|47
|70
|Takeshi Kimura
Винсан Абриль
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.628
|37.539
|0.347
|48
|72
| Хан-Чен Чен
Том Бломквист
Маркос Гомес
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.308
|38.219
|0.680
|49
|55
| Данкан Кэмерон
Аарон Скотт
Мэтт Гриффин
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.772
|38.683
|0.464
|50
|75
| Рино Мастронарди
Маттео Крессони
Андреа Пиччини
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.141
|39.052
|0.369
|51
|66
| Рихард Хайштанд
Max Root
Ян Магнуссен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.383
|39.294
|0.242
|52
|78
| Хорст Фельбермайр-мл.
Микеле Беретта
Макс ван Сплюнтерен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'56.475
|39.386
|0.092
|53
|85
| Мануэла Гостнер
Рахель Фрей
Мишель Гэттинг
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.833
|39.744
|0.358
|54
|60
| Клаудио Скьявони
Серджио Пьянеццола
Паоло Руберти
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.876
|40.787
|1.043
|55
|62
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4'00.084
|42.995
|2.208
|56
|89
|Philippe Haezebrouck
Жюльен Пиже
Andreas Laskaratos
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|4'00.691
|43.602
|0.607
|57
|52
|Christoph Ulrich
Steffen Gorig
Alexander West
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4'01.217
|44.128
|0.526
|58
|17
| Дуайт Мерриман
Кайл Тилли
Джон Кеннард
|Oreca 07
|LMP2
|59
|28
| Поль Лафарг
Поль-Луп Шатен
Ричард Бредли
|Oreca 07
|LMP2
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , WEC
|Автор
|Александр Кабановский