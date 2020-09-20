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24 часа Ле-Мана / Отчет о гонке

Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

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Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»
Автор:
, редактор

Роман Русинов остался без подиума

Экипаж Toyota №8 в составе Кадзуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли выиграл «24 часа Ле-Мана». На финише тройка японской команды на семь кругов опередила ближайших преследователей из экипажа Rebellion №1, за который ехали Норман Нато, Бруно Сенна и Густаво Менезес.

Тройку призеров замкнул второй экипаж Toyota с Камуи Кобаяши, Хосе Мария Лопесом и Майком Конвеем за рулем. Эта машина лидировала в первой части гонки, но потеряла полчаса из-за поломки турбины, откатилась на четвертое место, сумев затем одну позицию отыграть.

В классе LMP2 лучшим стал экипаж United Autosports, за который ехали Пол ди Реста, Филипе Альбукерке и Филип Хансон. Российская команда G-Drive в этом классе чуть-чуть не дотянула до подиума: экипаж из Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Миккеля Йенсена долгое время шел в топ-3, но в итоге финишировал пятым в классе и девятым в общем зачете. Причиной этого стала проблема с подвеской по ходу последнего часа гонки, которая вынудила Верня заехать в боксы на ремонт и потерять две позиции.

В зачете GTE Pro победа досталась экипажу Aston Martin Racing №91 в составе Алекса Линна, Максима Мартина и Харри Тинкнелла. Зачет GTE Am выиграл тройка Чарли Иствуда, Джонатана Адама и Салиха Юлука из команды TF Sport.

Позиция Гонщики Круги Время Отрыв Отставание Очки
1 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		387        
2 Brazil Бруно Сенна
France Норман Нато
United States Густаво Менесес 		382 5 laps      
3 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		381 6 laps      
4 France Ромен Дюма
France Натанаэль Бертон
Switzerland Луи Делетраз 		381 6 laps      
5 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		370 17 laps      
6 United Kingdom Энтони Дэвидсон
Portugal Антониу Феликс да Кошта
Mexico Роберто Гонсалес 		370 17 laps      
7 Nico Jamin
France Жюльен Каналь
France Матье Ваксивьер 		368 19 laps      
8 Brazil Андре Негран
France Пьер Раг
France Тома Лоран 		367 20 laps      
9 Russian Federation Роман Русинов
France Жан-Эрик Вернь
Denmark Миккель Мак 		367 20 laps      
10 France Поль Лафарг
France Поль-Луп Шатен
United Kingdom Ричард Бредли 		366 21 laps      
11 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		365 22 laps      
12 United States Джон Фальб
Switzerland Симон Труммер
United States Мэттью Макмарри 		365 22 laps      
13 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		364 23 laps      
14 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		363 24 laps      
15 United States Дуайт Мерриман
United Kingdom Кайл Тилли
Jonathan Kennard 		363 24 laps      
16 Sweden Хенрик Хедман
United Kingdom Бенджамин Хенли
Netherlands Ренгер ван дер Занде 		361 26 laps      
17 United States Уилл Оуэн
United Kingdom Алекс Брандл
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		359 28 laps      
18 Japan Нобуя Яманака
Australia Ник Фостер
Spain Роберто Мери 		351 36 laps      
19 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		349 38 laps      
20 Belgium Максим Мартен
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Гарри Тинкнелл 		346 41 laps      
21 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Brazil Даниэль Серра 		346 41 laps      
22 Denmark Ники Тим
Denmark Марко Сёренсен
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		343 44 laps      
23 France Оливье Пла
France Себастьен Бурдэ
France Жюль Гунон 		339 48 laps      
24 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		339 48 laps      
25 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		339 48 laps      
26 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		339 48 laps      
27 Norway Эджидио Перфетти
Netherlands Ларри тен Ворде
Italy Маттео Кайроли 		339 48 laps      
28 Canada Гаррет Грист
United Kingdom Алекс Кападия
United Kingdom Тони Уэллс 		338 49 laps      
29 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Эндрю Уотсон 		337 50 laps      
30 United States Рихард Хайштанд
Max Root
Denmark Ян Магнуссен 		335 52 laps      
31 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		335 52 laps      
32 United States Франческо Пьованетти
Brazil Освальдо Нери
France Коме Ледогар 		335 52 laps      
33 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Росс Ганн
Brazil Аугусту Фарфус 		333 54 laps      
34 Italy Мануэла Гостнер
Switzerland Рахель Фрей
Denmark Мишель Гэттинг 		332 55 laps      
35 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре
Belgium Лоренс Вантхор 		331 56 laps      
36 Thailand Вуттикорн Интрапувасак
Switzerland Лукас Лежере
France Юлиен Жюльен 		331 56 laps      
37 Italy Клаудио Скьявони
Italy Серджио Пьянеццола
Italy Паоло Руберти 		331 56 laps      
38 Austria Хорст Фельбермайр-мл.
Italy Микеле Беретта
Netherlands Макс ван Сплюнтерен 		330 57 laps      
39 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		330 57 laps      
40 United States Бен Китинг
Brazil Фелипе Фрага
Netherlands Йерун Блекемолен 		326 61 laps      
41 Jakub Smiechowski
Austria Рене Биндер
Russian Federation Матевос Исаакян 		325 62 laps      
42 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		325 62 laps      
43 France Филипп Хецебрук
France Жюльен Пиже
Andreas Laskaratos 		313 74 laps      
44 Australia Джеймс Аллен
France Винсан Капийер
France Шарль Милези 		357 30 laps      
45 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина
United Kingdom Сэм Берд 		340 47 laps      
46 Taiwan Хан-Чен Чен
United Kingdom Том Бломквист
Brazil Маркос Гомес 		273 114 laps      
47 Austria Томас Прайнинг
United States Доминик Бастьен
Belgium Адриен де Линер 		238 149 laps      
48 Italy Рино Мастронарди
Italy Маттео Крессони
Italy Андреа Пиччини 		211 176 laps      
49 Colombia Хуан-Пабло Монтойя
France Тимотэ Бурэ
Mexico Мемо Рохас 		192 195 laps      
50 United States Купер Макнил
Finland Тони Виландер
United States Джефф Сигал 		185 202 laps      
51 Takeshi Kimura
France Винсан Абриль
Japan Кей Коццолино 		172 215 laps      
52 Ireland Райан Каллен
United Kingdom Оливер Джарвис
United Kingdom Ник Тэнди 		105 282 laps      
53 Switzerland Джонатан Хирши
Russian Federation Константин Терещенко
France Тристан Гомменди 		100 287 laps      
54 France Том Дильман
Canada Бруно Спенглер
United Kingdom Оливер Уэбб 		97 290 laps      
55 Japan Кента Ямашита
United States Марк Паттерсон
Denmark Андерс Фьордбах 		88 299 laps      
56 Switzerland Крис Ульрих
Steffen Gorig
Sweden Александер Вест West 		80 307 laps      
57 United Kingdom Данкан Кэмерон
United Kingdom Аарон Скотт
Ireland Мэтт Гриффин 		78 309 laps      
58 France Адриен Тамбэ
France Эрик Мэрис
Belgium Кристоф д'Ансембур 		26 361 laps      
59 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		141 246 laps      
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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Пилоты Роман Русинов
Автор Иван Матушкин

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