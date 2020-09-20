Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota №8 в составе Кадзуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли выиграл «24 часа Ле-Мана». На финише тройка японской команды на семь кругов опередила ближайших преследователей из экипажа Rebellion №1, за который ехали Норман Нато, Бруно Сенна и Густаво Менезес.

Тройку призеров замкнул второй экипаж Toyota с Камуи Кобаяши, Хосе Мария Лопесом и Майком Конвеем за рулем. Эта машина лидировала в первой части гонки, но потеряла полчаса из-за поломки турбины, откатилась на четвертое место, сумев затем одну позицию отыграть.

В классе LMP2 лучшим стал экипаж United Autosports, за который ехали Пол ди Реста, Филипе Альбукерке и Филип Хансон. Российская команда G-Drive в этом классе чуть-чуть не дотянула до подиума: экипаж из Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Миккеля Йенсена долгое время шел в топ-3, но в итоге финишировал пятым в классе и девятым в общем зачете. Причиной этого стала проблема с подвеской по ходу последнего часа гонки, которая вынудила Верня заехать в боксы на ремонт и потерять две позиции.

В зачете GTE Pro победа досталась экипажу Aston Martin Racing №91 в составе Алекса Линна, Максима Мартина и Харри Тинкнелла. Зачет GTE Am выиграл тройка Чарли Иствуда, Джонатана Адама и Салиха Юлука из команды TF Sport.