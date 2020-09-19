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24 часа Ле-Мана / «24 часа Ле-Мана» / Отчет о гонке

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

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Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Первые часы суточного марафона прошли в целом спокойно – хотя без инцидентов и сходов не обошлось

На трассе в Ле-Мане стартовал знаменитый суточный марафон, который в этом году был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы. Однако ситуация не выглядит для соперников Toyota безнадежной: на первых кругах гонки экипажу команды Rebellion под атаками японского прототипа некоторое время удавалось удерживать позицию, пользуясь преимуществом в максимальной скорости. Кроме того, одного бака топлива Rebellion, как и Toyota, хватает на 11 кругов – в то время как в прошлом году японские машины могли дозаправляться на один круг позже.

В классе LMP2 со старта лидерами являлся экипаж команды United Autosport – первый отрезок проехал португалец Фелипе Альбукерке, а его товарищами по команде являются британцы Пол ди Реста и Филип Хэнсон. Но к концу второго часа вперед вышел прототип французского коллектива Graff, которым поочередно управляют Джеймс Аллен, Венсан Капийер и Шарль Милези (известные главным образом выступлениями в турнире ELMS). Сразу несколько команд в этом классе в начале гонки столкнулись с падением давления охлаждающей жидкости – включая Team Nederland, чей единственный экипаж поначалу занимал место в первой тройке.

Экипаж российской команды G-Drive Racing, где компанию Роману Русинову составляют Жан-Эрик Вернь (именно он управлял машиной в момент старта) и Миккель Йенсен в конце второго часа по ходу волны пит-стопов поднимался на 3-е место, но по ее окончании продолжил движение по трассе на 6-й позиции. В этом же классе выступают и еще два российских пилота: экипаж Константина Терещенко (команда Duquene) находится во второй десятке. экипаж Матевоса Исаакяна (команда Inter Europol) – на одной из последних позиций.

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В классе GTE-Pro четыре первых позиции делят экипажи на Ferrari и Aston Martin. В начале гонки главной новостью стал неожиданно низкий темп Джанмарии Бруни, чей Porsche стал терять одну позицию за другой и сейчас занимает предпоследнее место в классе.

Класс GTE-Am пока обратил на себя внимание главным образом самым заметным инцидентом в гонке. На 23-й минуте бразилец Освальдо Негри потерял контроль над Ferrari в повороте Dunlop – а австриец Томас Прайнинг на Porsche, уворачиваясь от итальянского суперкара, выехал в зону безопасности и врезался в стену.

 

Возобновить движение Прайнинг не смог – и его экипаж команды Patrick Dempsey Racing стал первым из сошедших. Лидером после двух часов является экипаж Aston Martin Racing, самый известный пилот в котором – Аугушту Фарфуш, выступавший в WTCC и DTM.

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