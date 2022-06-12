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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о гонке

Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota

Два экипажа японской команды не испытали особых проблем на пути к победе, их единственным соперникам из Alpine помешал ворох технических проблем

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota
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«Ле-Ман» 2022 года стал последним в обозримой перспективе, когда в топовой категории гиперкаров был представлен всего один производитель. Команда Toyota, выставившая два экипажа, могла опасаться лишь соперников из Alpine на старом прототипе LMP1. Еще одного конкурента, частников из Glickenhaus, по опыту этапов WEC сложно было воспринимать всерьез.

В итоге ожидания оправдались – победу в марафоне разыграли гонщики Toyota. Они долго держались рядом, но под утро во время смены Хосе-Марии Лопеса на «семерке» возникли проблемы с гибридным приводом передней оси, что и решило исход гонки. Машину удалось отремонтировать, перезапустив электронику, но потраченное время обеспечило экипажу №8 преимущество в круг. 

В итоге Себастьен Буэми, Брендон Хартли и дебютант Рио Хиракава стали сильнейшими, опередив Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Лопеса две минуты. Для Toyota победа в «24 часах» стала пятой подряд. 

Надежды Alpine оказались разбиты уже на шестом часу гонки, когда на синем прототипе возникли проблемы со сцеплением, за которыми последовали неполадки с зажиганием и утренняя авария Матье Ваксивьера в попытке отыграть потерянное время. В итоге гонщики, которые приехали в Ле-Ман лидерами общего зачета WEC, закончили дистанцию далеко позади. 

Такое развитие событий принесло место на подиуме представителям Glickenhaus Райану Бриско, Ричарду Уэстбруку и Франку Майо, которые отстали на пять кругов. 

Oreca 07 - Gibson №38 команды Jota, класс LMP2: Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Уилл Стивенс

Oreca 07 - Gibson №38 команды Jota, класс LMP2: Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Уилл Стивенс

Фото: Райнер Эрхардт

В зачете LMP2, где впервые за долгое время не оказалось российских участников, после столкновения трех лидеров в первом же повороте инициативой прочно завладели гонщики команды Jota на машине №38.

Их главными преследователями после утренней аварии Робина Фрейнса из WRT стали пилоты Prema – команда дебютировала в Ле-Мане, но в состав ее экипажа входили Роберт Кубица и Луи Делетраз, которые годом ранее упустили победу в классе из-за поломки на самом последнем круге. 

В итоге победа осталась за Jota, второй экипаж этой же команды дополнил тройку призеров, а Prema завоевала второе место.

Драматичной вышла борьба в GTE Pro – перед стартом организаторы марафонского чемпионата мира объявили, что для нынешней техники нынешний «Ле-Ман» станет последним. Изначально машины GTE планировали оставить и на 2023-й, но производители потеряли интерес к категории, гонка собрала всего шесть машин. 

После квалификации фаворитами выглядели американцы из Corvette, но обе желтые машины сошли в результате аварий. У одной разрушилась задняя подвеска, а другую за шесть часов до финиша отправил в барьер соперник на прототипе.

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing, класс LMGTE Pro: Томми Милнер, Ник Тэнди, Александр Симс

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing, класс LMGTE Pro: Томми Милнер, Ник Тэнди, Александр Симс

Фото: JEP / Motorsport Images

В итоге на вершину подиума поднялись гонщики Porsche №91 Джанмария Бруни, Рихард Лиц и Фредерик Маковецки, а две оставшиеся ступени пьедестала в GTE Pro заняли пилоты Ferrari.

В GTE Am первенствовала марка Aston Martin, и вовсе свернувшая заводскую программу, чтобы бросить все усилия на Формулу 1. 

Однако неутомимый энтузиаст Бен Китинг, и в 50-летнем возрасте не растерявший скорость, после двух подиумов и отобранной победы покорил-таки Ле-Ман за рулем частной Vantage AMR в компании Энрике Шавеша и Марка Серенсена.

Результаты «24 часов Ле-Мана» 2022 года

Позиция # Гонщики Машина Класс Круги Пит-стопы
1 8 Switzerland Себастьен Буэми New Zealand Брендон Хартли Japan Рио Хиракава Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380 31
2 7 United Kingdom Майк Конвей Japan Камуи Кобаяши Argentina Хосе Мария Лопес Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380 32
3 709 Australia Райан Бриско United Kingdom Ричард Уэстбрук France Франк Майо Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 375 31
4 708 France Оливье Пла France Ромен Дюма Brazil Пипо Дерани Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 370 33
5 38 Mexico Роберто Гонсалес Portugal Антониу Феликс да Кошта United Kingdom Уилл Стивенс Oreca 07 LMP2 369 41
6 9 Poland Роберт Кубица Switzerland Луи Делетраз Italy Лоренцо Коломбо Oreca 07 LMP2 369 42
7 28 Denmark Оливер Расмуссен Edward Jones South Africa Джонатан Абердин Oreca 07 LMP2 368 42
8 13 Филипп Чимадомо Switzerland Матиас Беш Netherlands Теймен ван дер Хельм Oreca 07 LMP2 368 42
9 5 United States Дейн Кэмерон France Эммануэль Коллар Brazil Фелипе Наср Oreca 07 LMP2 368 41
10 23 United Kingdom Алекс Линн United Kingdom Оливер Джарвис Josh Pierson Oreca 07 LMP2 368 49
11 37 China Ифэй Е United States Рики Тейлор Niklas Kruetten Oreca 07 LMP2 367 44
12 48 France Поль Лафарг France Поль-Лу Шатен France Патрик Пиле Oreca 07 LMP2 366 43
13 1 France Лилу Ваду France Себастьен Ожье France Шарль Милези Oreca 07 LMP2 366 42
14 22 United Kingdom Фил Хэнсон Portugal Филипе Альбукерк United States Уилл Оуэн Oreca 07 LMP2 366 43
15 32 Switzerland Рольф Инайхен Italy Мирко Бортолотти Belgium Дрис Вантхор Oreca 07 LMP2 366 43
16 65 France Жюльен Каналь Nico Jamin Netherlands Йоб ван Эйтерт Oreca 07 LMP2 366 43
17 34 Poland Якуб Смеховски United Kingdom Алекс Брандл Mexico Эстебан Гутьеррес Oreca 07 LMP2 365 41
18 43 Denmark Давид Хайнемайер Ханссон Switzerland Фабио Шерер Brazil Пьетро Фиттипальди Oreca 07 LMP2 364 43
19 45 Thomas Steven Australia Джеймс Аллен Austria Рене Биндер Oreca 07 LMP2 363 42
20 24 Rodrigo Sales United Kingdom Мэттью Белл United Kingdom Бенджамин Хенли Oreca 07 LMP2 362 44
21 41 Portugal Руи Андраде Austria Фердинанд Габсбург France Норман Нато Oreca 07 LMP2 362 43
22 3 Germany Лауренц Хёрр Jean Glorieux France Александр Кугно Oreca 07 LMP2 362 41
23 36 Brazil Андре Негран France Николя Ляпьер France Матье Ваксивьер Alpine A480 HYPERCAR 362 34
24 83 France Франсуа Перродо Denmark Никлас Нильсен Italy Алессио Ровера Oreca 07 LMP2 361 43
25 47 Germany София Флёрш United States Джон Фальб United Kingdom Джек Эйткен Oreca 07 LMP2 361 42
26 44 Slovakia Миро Конопка Netherlands Бент Вискал France Тристан Вотье Oreca 07 LMP2 360 44
27 10 Switzerland Нико Мюллер Ireland Райан Каллен France Себастьен Бурдэ Oreca 07 LMP2 357 42
28 91 Italy Джанмария Бруни Austria Рихард Лиц France Фредерик Маковецки Porsche 911 RSR LMGTE PRO 350 24
29 51 Italy Алессандро Пьергвиди United Kingdom Джеймс Каладо Brazil Даниэль Серра Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 350 26
30 52 Spain Мигель Молина Italy Антонио Фуоко Italy Давиде Ригон Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 349 24
31 92 Denmark Микаэль Кристенсен France Кевин Эстре Belgium Лоренс Вантхор Porsche 911 RSR LMGTE PRO 348 23
32 74 Brazil Фелипе Фрага United Kingdom Сэм Берд New Zealand Шейн ван Гисберген Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 347 26
33 39 France Эрик Труайе Sebastien Page David Droux Oreca 07 LMP2 344 40
34 33 United States Бен Китинг Portugal Энрике Чавес Denmark Марко Сёренсен Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 343 24
35 79 United States Купер Макнил France Юлиен Жюльен United States Томас Меррилл Porsche 911 RSR LMGTE AM 343 24
36 98 Canada Пол Далла-Лана David Pittard Denmark Ники Тим Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 342 25
37 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт Italy Риккардо Пера United Kingdom Бен Баркер Porsche 911 RSR LMGTE AM 340 26
38 88 United States Фред Пурдэд Max Root Belgium Ян Хейлен Porsche 911 RSR LMGTE AM 340 25
39 54 Switzerland Томас Флор Italy Франческо Кастеллаччи New Zealand Ник Кэссиди Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 340 25
40 85 Switzerland Рахель Фрей Denmark Мишель Гэттинг Belgium Сара Бови Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 28
41 21 Mann Simon Switzerland Крис Ульрих Finland Тони Виландер Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 25
42 61 Monaco Лоуис Претте Конрад Грюневальд Monaco Винсан Абриль Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 28
43 55 United Kingdom Данкан Кэмерон Ireland Мэтт Гриффин South Africa Дэвид Пирел Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 26
44 99 Andrew Haryanto Belgium Алессио Пикарьелло Martin Rump Porsche 911 RSR LMGTE AM 338 24
45 57 Takeshi Kimura Frederik Schandorff Denmark Миккель Мак Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336 26
46 80 Italy Маттео Крессони Italy Джанкарло Физикелла United States Рихард Хайштанд Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336 28
47 77 Germany Кристиан Рид Sebastian Priaulx United Kingdom Гарри Тинкнелл Porsche 911 RSR LMGTE AM 336 25
48 35 Jean-Baptiste Lahaye France Матье Лайе France Франсуа Эрио Oreca 07 LMP2 335 40
49 27 Cresp Christophe Michael Jensen Стив Палетте Ligier JSP 217 LMP2 333 41
50 66 Netherlands Ренгер ван дер Занде United States Марк Квамме United States Джейсон Харт Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 331 25
51 93 Michael Fassbender Australia Мэтт Кэмпбелл Canada Закари Робишон Porsche 911 RSR LMGTE AM 329 27
52 30 United Kingdom Ричард Бредли Guillermo Rojas France Решад де Герус Oreca 07 LMP2 326 41
53 75 Germany Пьер Эхрет Germany Кристиан Хук Nicolas Varrone Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 324 28
54 60 Italy Клаудио Скьявони Italy Алессандро Бальцан Italy Рафаэле Джанмария Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 289 22
55 31 Indonesia Шон Гелаэль Netherlands Робин Фрейнс Germany Рене Раст Oreca 07 LMP2 285 35
56 64 United States Томми Милнер United Kingdom Ник Тэнди United Kingdom Александр Симс Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 260 18
57 56 Brendan Iribe United Kingdom Олли Миллрой United Kingdom Бен Барникот Porsche 911 RSR LMGTE AM 241 17
58 63 Spain Антонио Гарсия United States Джордан Тейлор Netherlands Ники Катсбург Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 214 16
59 59 Sweden Александер Вест West France Коме Ледогар Marvin Klein Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 190 14
60 71 Franck Dezoteux France Пьер Раг France Габриэль Обри Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 127 11
61 777 Japan Сатоши Хошино Japan Томонобу Фудзии Charles Fagg Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 112 9
62 46 Italy Маттео Кайроли Mikkel Pedersen Switzerland Николя Леутвильер Porsche 911 RSR LMGTE AM 77 10
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