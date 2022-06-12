Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota
Два экипажа японской команды не испытали особых проблем на пути к победе, их единственным соперникам из Alpine помешал ворох технических проблем
«Ле-Ман» 2022 года стал последним в обозримой перспективе, когда в топовой категории гиперкаров был представлен всего один производитель. Команда Toyota, выставившая два экипажа, могла опасаться лишь соперников из Alpine на старом прототипе LMP1. Еще одного конкурента, частников из Glickenhaus, по опыту этапов WEC сложно было воспринимать всерьез.
В итоге ожидания оправдались – победу в марафоне разыграли гонщики Toyota. Они долго держались рядом, но под утро во время смены Хосе-Марии Лопеса на «семерке» возникли проблемы с гибридным приводом передней оси, что и решило исход гонки. Машину удалось отремонтировать, перезапустив электронику, но потраченное время обеспечило экипажу №8 преимущество в круг.
В итоге Себастьен Буэми, Брендон Хартли и дебютант Рио Хиракава стали сильнейшими, опередив Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Лопеса две минуты. Для Toyota победа в «24 часах» стала пятой подряд.
Надежды Alpine оказались разбиты уже на шестом часу гонки, когда на синем прототипе возникли проблемы со сцеплением, за которыми последовали неполадки с зажиганием и утренняя авария Матье Ваксивьера в попытке отыграть потерянное время. В итоге гонщики, которые приехали в Ле-Ман лидерами общего зачета WEC, закончили дистанцию далеко позади.
Такое развитие событий принесло место на подиуме представителям Glickenhaus Райану Бриско, Ричарду Уэстбруку и Франку Майо, которые отстали на пять кругов.
Oreca 07 - Gibson №38 команды Jota, класс LMP2: Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Уилл Стивенс
Фото: Райнер Эрхардт
В зачете LMP2, где впервые за долгое время не оказалось российских участников, после столкновения трех лидеров в первом же повороте инициативой прочно завладели гонщики команды Jota на машине №38.
Их главными преследователями после утренней аварии Робина Фрейнса из WRT стали пилоты Prema – команда дебютировала в Ле-Мане, но в состав ее экипажа входили Роберт Кубица и Луи Делетраз, которые годом ранее упустили победу в классе из-за поломки на самом последнем круге.
В итоге победа осталась за Jota, второй экипаж этой же команды дополнил тройку призеров, а Prema завоевала второе место.
Драматичной вышла борьба в GTE Pro – перед стартом организаторы марафонского чемпионата мира объявили, что для нынешней техники нынешний «Ле-Ман» станет последним. Изначально машины GTE планировали оставить и на 2023-й, но производители потеряли интерес к категории, гонка собрала всего шесть машин.
После квалификации фаворитами выглядели американцы из Corvette, но обе желтые машины сошли в результате аварий. У одной разрушилась задняя подвеска, а другую за шесть часов до финиша отправил в барьер соперник на прототипе.
Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing, класс LMGTE Pro: Томми Милнер, Ник Тэнди, Александр Симс
Фото: JEP / Motorsport Images
В итоге на вершину подиума поднялись гонщики Porsche №91 Джанмария Бруни, Рихард Лиц и Фредерик Маковецки, а две оставшиеся ступени пьедестала в GTE Pro заняли пилоты Ferrari.
В GTE Am первенствовала марка Aston Martin, и вовсе свернувшая заводскую программу, чтобы бросить все усилия на Формулу 1.
Однако неутомимый энтузиаст Бен Китинг, и в 50-летнем возрасте не растерявший скорость, после двух подиумов и отобранной победы покорил-таки Ле-Ман за рулем частной Vantage AMR в компании Энрике Шавеша и Марка Серенсена.
Результаты «24 часов Ле-Мана» 2022 года
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Круги
|Пит-стопы
|1
|8
|Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|31
|2
|7
|Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|32
|3
|709
|Райан Бриско Ричард Уэстбрук Франк Майо
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|375
|31
|4
|708
|Оливье Пла Ромен Дюма Пипо Дерани
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|370
|33
|5
|38
|Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|369
|41
|6
|9
|Роберт Кубица Луи Делетраз Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|369
|42
|7
|28
|Оливер Расмуссен Edward Jones Джонатан Абердин
|Oreca 07
|LMP2
|368
|42
|8
|13
|Филипп Чимадомо Матиас Беш Теймен ван дер Хельм
|Oreca 07
|LMP2
|368
|42
|9
|5
|Дейн Кэмерон Эммануэль Коллар Фелипе Наср
|Oreca 07
|LMP2
|368
|41
|10
|23
|Алекс Линн Оливер Джарвис Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|368
|49
|11
|37
|Ифэй Е Рики Тейлор Niklas Kruetten
|Oreca 07
|LMP2
|367
|44
|12
|48
|Поль Лафарг Поль-Лу Шатен Патрик Пиле
|Oreca 07
|LMP2
|366
|43
|13
|1
|Лилу Ваду Себастьен Ожье Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|366
|42
|14
|22
|Фил Хэнсон Филипе Альбукерк Уилл Оуэн
|Oreca 07
|LMP2
|366
|43
|15
|32
|Рольф Инайхен Мирко Бортолотти Дрис Вантхор
|Oreca 07
|LMP2
|366
|43
|16
|65
|Жюльен Каналь Nico Jamin Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|366
|43
|17
|34
|Якуб Смеховски Алекс Брандл Эстебан Гутьеррес
|Oreca 07
|LMP2
|365
|41
|18
|43
|Давид Хайнемайер Ханссон Фабио Шерер Пьетро Фиттипальди
|Oreca 07
|LMP2
|364
|43
|19
|45
|Thomas Steven Джеймс Аллен Рене Биндер
|Oreca 07
|LMP2
|363
|42
|20
|24
|Rodrigo Sales Мэттью Белл Бенджамин Хенли
|Oreca 07
|LMP2
|362
|44
|21
|41
|Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|362
|43
|22
|3
|Лауренц Хёрр Jean Glorieux Александр Кугно
|Oreca 07
|LMP2
|362
|41
|23
|36
|Андре Негран Николя Ляпьер Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|362
|34
|24
|83
|Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера
|Oreca 07
|LMP2
|361
|43
|25
|47
|София Флёрш Джон Фальб Джек Эйткен
|Oreca 07
|LMP2
|361
|42
|26
|44
|Миро Конопка Бент Вискал Тристан Вотье
|Oreca 07
|LMP2
|360
|44
|27
|10
|Нико Мюллер Райан Каллен Себастьен Бурдэ
|Oreca 07
|LMP2
|357
|42
|28
|91
|Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|350
|24
|29
|51
|Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|350
|26
|30
|52
|Мигель Молина Антонио Фуоко Давиде Ригон
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|349
|24
|31
|92
|Микаэль Кристенсен Кевин Эстре Лоренс Вантхор
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|348
|23
|32
|74
|Фелипе Фрага Сэм Берд Шейн ван Гисберген
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|347
|26
|33
|39
|Эрик Труайе Sebastien Page David Droux
|Oreca 07
|LMP2
|344
|40
|34
|33
|Бен Китинг Энрике Чавес Марко Сёренсен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|343
|24
|35
|79
|Купер Макнил Юлиен Жюльен Томас Меррилл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|343
|24
|36
|98
|Пол Далла-Лана David Pittard Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|342
|25
|37
|86
|Майкл Уэйнрайт Риккардо Пера Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|26
|38
|88
|Фред Пурдэд Max Root Ян Хейлен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|25
|39
|54
|Томас Флор Франческо Кастеллаччи Ник Кэссиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|340
|25
|40
|85
|Рахель Фрей Мишель Гэттинг Сара Бови
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|28
|41
|21
|Mann Simon Крис Ульрих Тони Виландер
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|25
|42
|61
|Лоуис Претте Конрад Грюневальд Винсан Абриль
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|28
|43
|55
|Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Дэвид Пирел
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|26
|44
|99
|Andrew Haryanto Алессио Пикарьелло Martin Rump
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|338
|24
|45
|57
|Takeshi Kimura Frederik Schandorff Миккель Мак
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|26
|46
|80
|Маттео Крессони Джанкарло Физикелла Рихард Хайштанд
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|28
|47
|77
|Кристиан Рид Sebastian Priaulx Гарри Тинкнелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|336
|25
|48
|35
|Jean-Baptiste Lahaye Матье Лайе Франсуа Эрио
|Oreca 07
|LMP2
|335
|40
|49
|27
|Cresp Christophe Michael Jensen Стив Палетте
|Ligier JSP 217
|LMP2
|333
|41
|50
|66
|Ренгер ван дер Занде Марк Квамме Джейсон Харт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|331
|25
|51
|93
|Michael Fassbender Мэтт Кэмпбелл Закари Робишон
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|329
|27
|52
|30
|Ричард Бредли Guillermo Rojas Решад де Герус
|Oreca 07
|LMP2
|326
|41
|53
|75
|Пьер Эхрет Кристиан Хук Nicolas Varrone
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|324
|28
|54
|60
|Клаудио Скьявони Алессандро Бальцан Рафаэле Джанмария
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|289
|22
|55
|31
|Шон Гелаэль Робин Фрейнс Рене Раст
|Oreca 07
|LMP2
|285
|35
|56
|64
|Томми Милнер Ник Тэнди Александр Симс
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|260
|18
|57
|56
|Brendan Iribe Олли Миллрой Бен Барникот
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|241
|17
|58
|63
|Антонио Гарсия Джордан Тейлор Ники Катсбург
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|214
|16
|59
|59
|Александер Вест West Коме Ледогар Marvin Klein
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|190
|14
|60
|71
|Franck Dezoteux Пьер Раг Габриэль Обри
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|127
|11
|61
|777
|Сатоши Хошино Томонобу Фудзии Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|112
|9
|62
|46
|Маттео Кайроли Mikkel Pedersen Николя Леутвильер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|77
|10
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