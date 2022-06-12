Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota

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«Ле-Ман» 2022 года стал последним в обозримой перспективе, когда в топовой категории гиперкаров был представлен всего один производитель. Команда Toyota, выставившая два экипажа, могла опасаться лишь соперников из Alpine на старом прототипе LMP1. Еще одного конкурента, частников из Glickenhaus, по опыту этапов WEC сложно было воспринимать всерьез.

В итоге ожидания оправдались – победу в марафоне разыграли гонщики Toyota. Они долго держались рядом, но под утро во время смены Хосе-Марии Лопеса на «семерке» возникли проблемы с гибридным приводом передней оси, что и решило исход гонки. Машину удалось отремонтировать, перезапустив электронику, но потраченное время обеспечило экипажу №8 преимущество в круг.

В итоге Себастьен Буэми, Брендон Хартли и дебютант Рио Хиракава стали сильнейшими, опередив Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Лопеса две минуты. Для Toyota победа в «24 часах» стала пятой подряд.

Надежды Alpine оказались разбиты уже на шестом часу гонки, когда на синем прототипе возникли проблемы со сцеплением, за которыми последовали неполадки с зажиганием и утренняя авария Матье Ваксивьера в попытке отыграть потерянное время. В итоге гонщики, которые приехали в Ле-Ман лидерами общего зачета WEC, закончили дистанцию далеко позади.

Такое развитие событий принесло место на подиуме представителям Glickenhaus Райану Бриско, Ричарду Уэстбруку и Франку Майо, которые отстали на пять кругов.

Oreca 07 - Gibson №38 команды Jota, класс LMP2: Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Уилл Стивенс Фото: Райнер Эрхардт

В зачете LMP2, где впервые за долгое время не оказалось российских участников, после столкновения трех лидеров в первом же повороте инициативой прочно завладели гонщики команды Jota на машине №38.

Их главными преследователями после утренней аварии Робина Фрейнса из WRT стали пилоты Prema – команда дебютировала в Ле-Мане, но в состав ее экипажа входили Роберт Кубица и Луи Делетраз, которые годом ранее упустили победу в классе из-за поломки на самом последнем круге.

В итоге победа осталась за Jota, второй экипаж этой же команды дополнил тройку призеров, а Prema завоевала второе место.

Драматичной вышла борьба в GTE Pro – перед стартом организаторы марафонского чемпионата мира объявили, что для нынешней техники нынешний «Ле-Ман» станет последним. Изначально машины GTE планировали оставить и на 2023-й, но производители потеряли интерес к категории, гонка собрала всего шесть машин.

После квалификации фаворитами выглядели американцы из Corvette, но обе желтые машины сошли в результате аварий. У одной разрушилась задняя подвеска, а другую за шесть часов до финиша отправил в барьер соперник на прототипе.

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing, класс LMGTE Pro: Томми Милнер, Ник Тэнди, Александр Симс Фото: JEP / Motorsport Images

В итоге на вершину подиума поднялись гонщики Porsche №91 Джанмария Бруни, Рихард Лиц и Фредерик Маковецки, а две оставшиеся ступени пьедестала в GTE Pro заняли пилоты Ferrari.

В GTE Am первенствовала марка Aston Martin, и вовсе свернувшая заводскую программу, чтобы бросить все усилия на Формулу 1.

Однако неутомимый энтузиаст Бен Китинг, и в 50-летнем возрасте не растерявший скорость, после двух подиумов и отобранной победы покорил-таки Ле-Ман за рулем частной Vantage AMR в компании Энрике Шавеша и Марка Серенсена.

Результаты «24 часов Ле-Мана» 2022 года