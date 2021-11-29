Слухи: Лоренсо собрался сразиться с Росси на гиперкарах в «Ле-Мане»

После завершения карьеры гонщика в MotoGP, Валентино Росси собирается перезапустить свою карьеру, на сей раз в автогонках. Речи о Формулах не идет, но в начале ноября Росси говорил, что ему интересны гонки на выносливость, а пределом мечтаний станет выступление в классе гиперкаров в «24 часах Ле-Мана».

Пока о «24 часах Ле-Мана» говорить рано, но Росси пообещал, что уже в 2022 году собирается сесть за руль машины класса GT в чемпионате WEC, европейской серии «Ле-Ман», а может быть и в World GT Challange. За руль какого автомобиля он сядет, Росси пока не знает сам, но вероятнее всего это будет Ferrari.

Теперь, по информации наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, у Росси появился несколько неожиданный, а с другой стороны очень знакомый соперник. Речь идет об уроженце Мальорки Хорхе Лоренсо, который в прошлом выиграл три титула в MotoGP, в том числе в сражениях именно с Росси.

Как стало известно, еще в начале октября Лоренсо стал гостем фестиваля Porsche, проходившего в рамках итальянского чемпионата Carrera Cup Italia, где целый день тренировался на Porsche GT3 под руководством обладателя титула в этой серии Альберто Чиркуи. Под конец Лоренсо проигрывал своему наставнику две секунды с круга, что для новичка вовсе неплохо.

В Porsche признали, что хотели бы видеть Лоренсо представителем своего бренда. Однако по слухам амбиции испанца распространяются куда дальше. Как и Росси, Лоренсо уже окончательно завершил карьеру в MotoGP и вряд ли вернется туда даже для тестов.

Теперь испанец также хочет перезапустить свою карьеру в автоспорте, но не с Ferrari как Росси, а с Porsche. И конечной мечтой для Лоренсо является выступление в «Ле-Мане» в качестве одного из заводских пилотов Porsche в классе гиперкаров.

Дополнительная информация: Франко Нуньес