Прошедший в этот уик-энд марафон «24 часа Ле-Мана» закончился предсказуемой победой команды Toyota. При этом сильнейшим экипажем японцев стал тот, что выступал на машине №7 – сильнейшими стали Майк Конвей, Казуки Накаджима и Хосе-Мария Лопес.

В предыдущие годы у пилотов «семерки» тоже были отличные шансы выиграть, но Фортуна раз за разом отворачивалась от них из-за самых разных причин. В 2017-м им помешала нелепая история на пит-лейне, два года спустя после прокола перед самым финишем механики заменили им не то колесо, в прошлом году не выдержала выпускная система.

Неудивительно, что в этот раз многие заранее называли их экипаж «проклятым» – говоря, что выиграют вновь их партнеры по команде. Но вышло иначе.

«Мы с ребятами так много раз вплотную подходили к победе, но завоевать ее смогли только на гиперкаре, – сказал Конвей в интервью Eurosport сразу после финиша. – И сейчас меня переполняют эмоции. Я рыдал как маленькая девочка.

В этом результате всего понемногу. Ты так упорно трудишься каждый год, что невольно забываешь, насколько же это сложно».

Под конец дистанции у обеих машин Toyota начались неполадки в топливной системе – однако в этот раз на «восьмерке» они оказались более серьезными, что окончательно склонило чашу весов в споре за победу. Лопес признался, что очень боялся противоположного исхода.

«Мне пришлось проделать долгий путь, – сказал он. – Сложные времена. Я так давно не видел отца. Нужно было постоянно работать.

Когда с тобой происходит такое, как с нами в последние годы, это особенное состояние. Просто исключительное. И когда начались эти проблемы с топливом, пришлось очень многое сделать с машиной. Это был невероятный стресс».

Благодаря успеху в Ле-мане Кобаяши, Конвей и Лопес вышли в лидеры общего зачета чемпионата мира WEC за две гонки до конца сезона. Они уже становились сильнейшими в чемпионате 2019-20 годов.