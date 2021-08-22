Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новости

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Автор:

Майк Конвей рассказал о своих эмоциях после того, как наконец-то смог выиграть знаменитую гонку, которая много лет не покорялась ему

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Прошедший в этот уик-энд марафон «24 часа Ле-Мана» закончился предсказуемой победой команды Toyota. При этом сильнейшим экипажем японцев стал тот, что выступал на машине №7 – сильнейшими стали Майк Конвей, Казуки Накаджима и Хосе-Мария Лопес. 

Читайте также:

В предыдущие годы у пилотов «семерки» тоже были отличные шансы выиграть, но Фортуна раз за разом отворачивалась от них из-за самых разных причин. В 2017-м им помешала нелепая история на пит-лейне, два года спустя после прокола перед самым финишем механики заменили им не то колесо, в прошлом году не выдержала выпускная система.

Неудивительно, что в этот раз многие заранее называли их экипаж «проклятым» – говоря, что выиграют вновь их партнеры по команде. Но вышло иначе. 

«Мы с ребятами так много раз вплотную подходили к победе, но завоевать ее смогли только на гиперкаре, – сказал Конвей в интервью Eurosport сразу после финиша. – И сейчас меня переполняют эмоции. Я рыдал как маленькая девочка. 

В этом результате всего понемногу. Ты так упорно трудишься каждый год, что невольно забываешь, насколько же это сложно». 

Под конец дистанции у обеих машин Toyota начались неполадки в топливной системе – однако в этот раз на «восьмерке» они оказались более серьезными, что окончательно склонило чашу весов в споре за победу. Лопес признался, что очень боялся противоположного исхода.

«Мне пришлось проделать долгий путь, – сказал он. – Сложные времена. Я так давно не видел отца. Нужно было постоянно работать. 

Когда с тобой происходит такое, как с нами в последние годы, это особенное состояние. Просто исключительное. И когда начались эти проблемы с топливом, пришлось очень многое сделать с машиной. Это был невероятный стресс».

Благодаря успеху в Ле-мане Кобаяши, Конвей и Лопес вышли в лидеры общего зачета чемпионата мира WEC за две гонки до конца сезона. Они уже становились сильнейшими в чемпионате 2019-20 годов. 

Поделились
Комментарии

Связанное видео

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Предыдущая новость

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

9 ч
2
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

1 дн
3
Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

11 ч
4
24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

6 ч
5
Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

2 дн
Самое важное:
«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки
24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

3 ч
Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

6 ч
Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана

Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане

8 ч
Toyota за ночь укрепила лидерство в Ле-Мане, G-Drive Racing разбила машину
24 часа Ле-Мана

Toyota за ночь укрепила лидерство в Ле-Мане, G-Drive Racing разбила машину

10 ч
Напарник Русинова объяснил столкновение с женским экипажем
24 часа Ле-Мана

Напарник Русинова объяснил столкновение с женским экипажем

22 ч
Последние видео
$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории 01:31
24 часа Ле-Мана
8 авг. 2020 г.

$150 млн на одной фотографии. Самый дорогой снимок в истории

Авария Мальдонадо в Ле-Мане 00:54
24 часа Ле-Мана
19 июн. 2020 г.

Авария Мальдонадо в Ле-Мане

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах 01:24
24 часа Ле-Мана
3 июн. 2020 г.

Ferrari в Ле-Мане: гонка в цифрах

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои» 01:28
24 часа Ле-Мана
10 апр. 2020 г.

Первая победа Тома Кристенсена в Ле-Мане в фильме «Герои»

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле 13:22
24 часа Ле-Мана
4 февр. 2020 г.

Ford против Ferrari - что случилось на самом деле

Больше от
Филип Клерен
Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
WEC

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только
Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар
Формула 1

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар

Майк Конвей Больше от
Майк Конвей
Экипажи Toyota сделали дубль в дождевой гонке WEC в Спа Спа-Франкоршам
WEC

Экипажи Toyota сделали дубль в дождевой гонке WEC в Спа

Toyota завоевала поул на этапе WEC в Сильверстоуне Сильверстоун
WEC

Toyota завоевала поул на этапе WEC в Сильверстоуне

Toyota нашла настоящую причину, стоившую экипажу №7 победы в Ле-Мане 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Toyota нашла настоящую причину, стоившую экипажу №7 победы в Ле-Мане

Больше от
Toyota Gazoo Racing WEC
Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды
Формула 1

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров Спа
WEC

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа» Спа
WEC

Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»

Самое читаемое Сегодня

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1 Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал
Формула 1 Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1 Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar
IndyCar IndyCar

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar

Самое важное:

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане

Toyota за ночь укрепила лидерство в Ле-Мане, G-Drive Racing разбила машину
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Toyota за ночь укрепила лидерство в Ле-Мане, G-Drive Racing разбила машину

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.