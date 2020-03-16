Решение о том, приезжать ли в Ле-Ман, примут в апреле

Устроители «24 часов Ле-Мана» соберут пресс-конференцию 15 апреля. В этот день организаторы объявят, состоится ли гонка в этом году. Суточный марафон намечен на 13-14 июня, но до сих пор неясно, получится ли провести гонку.

Опасения связаны с эпидемией коронавируса. Из-за распространения инфекции уже отменили множество гонок по всему миру. Если говорить о серии WEC, то на неопределенный срок перенесены «1000 миль Себринга» и «6 часов Спа». Это означает, что «24 часа Ле-Мана» остался единственным этапом в текущем сезоне, который все-таки может пройти в срок.

Согласно правилам чемпионата мира по гонкам на выносливость, сезон признают состоявшимся только в том случае, если пройдет хотя бы шесть гонок. На данный момент в WEC состоялось 5 этапов. Это значит, что отсутствие «24 часов Ле-Мана» в календаре не позволит выявить чемпиона в сезоне 2019/20.

Одним из вариантов мог бы стать перенос Ле-Мана на несколько месяцев вперед. В 1968 году гонку уже переносили на сентябрь из-за студенческих протестов. Если организаторы решат повторить тот опыт, то под угрозой окажется старт нового чемпионата. Из-за системы осень/весна следующий сезон серии WEC должен начаться в сентябре в Сильверстоуне. Впрочем, ради проведения «24 часов Ле-Мана» промоутеры WEC могут рискнуть и все-таки отложить новый сезон, чтобы сперва закончить уже начавшийся.