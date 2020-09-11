Компания Renault планирует вернуться в самый быстрый и престижный класс гонок на выносливость – и уже в 2021 году выставить заводскую команду в чемпионате WEC и гонке «24 часа Ле-Мана». При этом будет использована марка Alpine – та же, что в следующем году станет новым названием команды, представляющей французский концерн в Формуле 1.

Столь оперативно дебютировать в WEC французам поможет покупка готовой машины. Речь идет о прототипе R13, разработанном для швейцарской команды Rebellion французской компанией ORECA. Две таких машины участвуют в гонках (в текущем сезоне экипаж на R13 является единственным соперником заводской компании Toyota и одержал две победы), а еще один автомобиль остается в распоряжении ORECA. Эту машину Renault и будет использовать, взяв в аренду у производителя.

В следующем году такую технику по-прежнему можно будет использовать – хотя уже вступят в действие новые технические требования (построенные по ним машины известны как «гиперкары»). Послабление сделано в связи с непростой финансовой ситуацией – но в конце 2021 года прототипы LMP1 окончательно должны сойти со сцены.

Обслуживать машину будет команда Signatech, которая уже является партнером Renault в младшем классе спортпрототипов LMP2 – и выступает там под названием Signatech Alpine. На счету проекта сейчас два титула и три победы в классе на «24 часах Ле-Мана».

Таким образом, в 2021 году марка Alpine будет представлена одновременно в Формуле 1 и самом быстром классе гонок на выносливость – что происходит весьма редко.