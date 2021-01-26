Организаторы марафонских гонок еще в 2018 году озвучили планы создания водородного класса LMPH2G, а годом позже перед стартом в Ле-Мане прошли демонстрационные заезды прототипа на шасси ADESS LMP3 с топливными ячейками и четырьмя электромоторами.

На этой неделе стало известно, что проект машины для этой категории поручили разработать Red Bull Advanced Technologies, партнерской компании команды Ф1, и известному конструктору техники для марафонских гонок ORECA.

Идея в том, чтобы создать единое шасси, на которое любой желающий сможет поставить собственную силовую установку.

По словам главы промоутерской компании ACO Пьера Фийона, выбор двух известных компаний «сделает новый класс еще более привлекательным для производителей, особенно тех, кто уже входит в рабочую группу по водородной технике».

Решение создать единое шасси позволит уравнять силы участников и даст производителям возможность сосредоточиться на силовой установке.

Ожидается. что подробный регламент класса LMPH2G будет опубликован уже в ближайшее время.