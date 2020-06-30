Продажа билетов на «Ле-Ман» приостановлена

Продажа билетов на гонку «24 часа Ле-Мана» была официально остановлена утром во вторник. Вслед за этим организаторы соревнования выпустили официальное заявление. Оно гласит, что на территорию трассы в дни гонки смогут попасть только те, кто приобрел билеты до 29 июня включительно.

Причиной решения стала необходимость соблюсти ограничения, установленные для проведения массовых мероприятий французскими и местными властями. Впрочем, организаторы гонки выразили надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и позволит продолжить продажу билетов.

В прошлом году «24 часа Ле-Мана» собрали около 250 тысяч зрителей.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса легендарная гонка перенесена на 19-20 мая и должна стать предпоследним этапом чемпионата WEC. Очередной сезон турнира, таким образом, продлится чуть ли не полтора года: его первый этап прошел в сентябре 2019 года в Сильверстоуне, а последний должен состояться в ближайшем декабре в Бахрейне.