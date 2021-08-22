После того, как в утренней части суточной гонки Себастьену Буэми пришлось останавливаться на трассе, в команде Toyota признали наличие проблем с топливной системой обеих своих машин. Из-за возникших сложностей пилоты больше не могут проезжать 12-круговые отрезки между заправками и вынуждены чаще посещать боксы.

Однако к этому моменту они уже создали такой отрыв от соперников, что даже эти неполадки не повлияли на общую картину гонки. При этом на машине №7 (Конвей - Кобаяши - Лопес) проблема, похоже, проявила себя менее остро, и лидеры гонки довели отрыв от партнеров по команде (Буэми - Накаджима - Хартли; №8) до целого круга.

Гонщики Alpine (Негран - Лапьер - Ваксивьер; №36) уверенно движутся к финишу третьими, а два гиперкара Glickenhaus (№708 и 709) не только продолжают гонку без поломок, но и оставили позади всех соперников из LMP2.

В самой этой категории ситауция стабильна: пара машин WRT (№31 и 41) и из преследователи из Jota сохранили позиции в тройке.

Это же касается и обоих классов GT, где тройки лидеров остались точно такими же, как и в нашем прошлом отчете.

Самым серьезным проишествием за прошедшие часы стала авария команды Rilaldi.

Ferrari немецкого коллектива задней частью ударилась о барьер, но пилоту удалось допянуть разбитую машину до боксов.

Гонка «24 часа Ле-Мана» финиширует в 17:00 Мск.