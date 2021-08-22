Проблемы с топливной системой не повлияли на лидерство Toyota в Ле-Мане
У обоих экипажей японских гиперкаров возникли сложности, однако они занмают две первые позиции за несколько часов до финиша
После того, как в утренней части суточной гонки Себастьену Буэми пришлось останавливаться на трассе, в команде Toyota признали наличие проблем с топливной системой обеих своих машин. Из-за возникших сложностей пилоты больше не могут проезжать 12-круговые отрезки между заправками и вынуждены чаще посещать боксы.
Однако к этому моменту они уже создали такой отрыв от соперников, что даже эти неполадки не повлияли на общую картину гонки. При этом на машине №7 (Конвей - Кобаяши - Лопес) проблема, похоже, проявила себя менее остро, и лидеры гонки довели отрыв от партнеров по команде (Буэми - Накаджима - Хартли; №8) до целого круга.
Гонщики Alpine (Негран - Лапьер - Ваксивьер; №36) уверенно движутся к финишу третьими, а два гиперкара Glickenhaus (№708 и 709) не только продолжают гонку без поломок, но и оставили позади всех соперников из LMP2.
В самой этой категории ситауция стабильна: пара машин WRT (№31 и 41) и из преследователи из Jota сохранили позиции в тройке.
Это же касается и обоих классов GT, где тройки лидеров остались точно такими же, как и в нашем прошлом отчете.
Самым серьезным проишествием за прошедшие часы стала авария команды Rilaldi.
Ferrari немецкого коллектива задней частью ударилась о барьер, но пилоту удалось допянуть разбитую машину до боксов.
Гонка «24 часа Ле-Мана» финиширует в 17:00 Мск.
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