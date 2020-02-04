Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли

История о том, как Кен Майлс и Кэрролл Шелби с Ford GT40 выиграли у Ferrari в «24 часах Ле-Мана» в 1966 году была показана зрителям в фильме «Ford против Ferrari», где роль Майлса исполнил Кристиан Бейл, а Шелби – Мэтт Деймон. Но как все тогда было на самом деле?

Как и следовало ожидать от голливудского блокбастера, в сценарии упущены многие подробности, а само повествование несколько оторвано от реальности. Так что в фильме правда, а чего никогда не было?

Кидал ли Кен Майлс в Шелби гаечный ключ перед гонкой в Калифорнии? Бил ли он его хоть раз по лицу? Почему Майлс проиграл в Ле-Мане – был ли это саботаж со стороны менеджмента концерна Ford, где хотели, чтобы победителем стал другой гонщик? Кто на самом деле первым пересек финишную линию? И что произошло на подиуме?

Чтобы узнать ответы на эти вопросы, посмотрите новый фильм, в котором девятикратный победитель «Ле-Мана» Том Кристенсен рассказывает истинную историю того года, используя уникальные фотографии из архива Motorsport Images и комментарии экспертов автоспорта и сына Кена Майлса Петера, который в юном возрасте застал выступления своего отца.

На «Моторспорт.ТВ» вы найдете уникальные архивные кадры, на которых запечатлены последние 80 лет истории марафонов «Ле-Мана».



