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24 часа Ле-Мана Новость

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Автор:
, Ответственный редактор

Уход Фрица Энцингера не стал сенсацией. Гораздо интереснее, что этот шаг говорит о планах VW Group в автоспорте

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

В среду Porsche AG объявила, что с 1 октября новым главой ее гоночного подразделения станет Томас Лауденбах. Его предшественник Фриц Энцингер возглавлял гоночное отделение концерна на протяжении десяти последних лет. 

На самом деле, отставка Энцингера готовилась три последних года. Первоначально ожидалось, что он уйдет после того, как Porsche свернула выступления в марафонском чемпионате мира с моделью 919 Hybrid LMP1. Австрийский специалист планировал пойти на повышение внутри концерна Volkswagen, но оказалось, что его попросту некем заменить.

Именно поэтому на переходный период, которые несколько затянулся, Фриц остался главой Porsche Motorsport, одновременно осваиваясь в роли большого гоночного босса всей VW Group. Теперь 65-летний специалист полностью переключится на последнюю задачу. 

Стоит отметить, что до запуска программы в Ле-Мане, которая принесла Porsche три победы в знаменитом марафоне, Энцингер был одним из руководителей BMW в Формуле 1. 

Сейчас концерн VW все активнее связывают с командой Red Bull Racing, которая после расставания с Honda будет строить двигатели самостоятельно, но не скрывает, что рассчитывает найти сильного партнера-моториста.

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В самом Volkswagen тоже больше не делают секрета, что всерьез присматриваются к Ф1. Ожидается, что официального заявления можно ждать в ближайшую пару недель.

Перестановки в Porsche говорят нам, каким будет решение. Теперь Энцингер, более не отвлекаясь на Формулу Е и создание спорткара LMDh, сможет прямо заняться новой амбициозной программой с Red Bull.

У Фрица уже есть опыт в похожем проекте: в 2017-м, когда Volkswagen Group всерьез готовилась прийти в Ф1, австриец был одной из ключевых фигур в этой истории. В итоге планы не осуществились, но едва ли можно найти того, кто сейчас справится с задачей лучше.

Thomas Laudenbach

Томас Лауденбах, новый руководитель Porsche Motorsport

Фото: Porsche

Новым гоночным боссом Porsche станет 53-летний Томас Лауденбах. Он родился в Чили, учился в Германии, работал в DTM, а с 1998 года начал сотрудничество с Porsche. В роли главы моторостроительного департамента он участвовал в проектах 918 Spyder, 911 RSR,  911 GT3 R и 911 GT3 Cup.

Теперь на Лауденбаха ляжет ответственность за проект гибридного прототипа LMDh, который с 2023 года выйдет на старт в WEC и американской серии IWSC в партнерстве с Penske.

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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