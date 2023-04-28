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Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

Немецкая марка проведет суточный марафон в раскраске, которая напомнил о ее прежних успехах

Гэри Уоткинс
Автор:
Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

В этом гону гонка в Ле-Мане отмечает вековой юбилей. Porsche принадлежит исторический рекорд – 19 побед в общем зачете, а самой компании в 2023 году исполняется 75 лет.

Такое сочетание цифр подтолкнуло немцев выставить на старт сразу три экипажа на гиперкарах модели 963 – к двум, постоянно выступающим в WEC, добавится еще один под номером 75.

Все машины получат ливрею из 15 цветных полос. Они должны напомнить о моделях прежних лет, приносивших успехи Porsche – от спорткара 917 1970 года до RS Spyder LMP2, блиставшего в 2006-08 по обе стороны Атлантики.

При этом отличить три экипажа команды между собой можно будет по расцветке «плавника» позади кокпита.

Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдет 10-11 июня.

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Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Porsche Motorsport

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
2/6

Фотограф: Porsche Motorsport

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
3/6

Фотограф: Porsche Motorsport

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Porsche Motorsport

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Porsche Motorsport

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Porsche Motorsport

 

 

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