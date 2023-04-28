Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

В этом гону гонка в Ле-Мане отмечает вековой юбилей. Porsche принадлежит исторический рекорд – 19 побед в общем зачете, а самой компании в 2023 году исполняется 75 лет.

Такое сочетание цифр подтолкнуло немцев выставить на старт сразу три экипажа на гиперкарах модели 963 – к двум, постоянно выступающим в WEC, добавится еще один под номером 75.

Все машины получат ливрею из 15 цветных полос. Они должны напомнить о моделях прежних лет, приносивших успехи Porsche – от спорткара 917 1970 года до RS Spyder LMP2, блиставшего в 2006-08 по обе стороны Атлантики.

При этом отличить три экипажа команды между собой можно будет по расцветке «плавника» позади кокпита.

Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдет 10-11 июня.

Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 1 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 2 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 3 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 4 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 5 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport Ливрея Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, для «24 часов Ле-Мана» 6 / 6 Фотограф: Porsche Motorsport