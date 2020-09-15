Porsche представила ливреи для «24 часов Ле-Мана»

Одна из двух заводских машин Porsche 911 RSR получит красно-белые цвета, повторяющие окраску машины Ханса Хермана и Ричарда Эттвуда, которые в 1970 году принесли немецкой марке самую первую победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана» (на фото ниже).

Вторая машина будет использовать ту же ливрею, однако красный цвет в ней будет заменен на традиционный для марки черный.

Экипаж Porsche 917K в составе Ханса Херрмана и Ричарда Эттвуда, 1970 год Фото: Porsche AG

Обе машины Porsche в Ле-Мане будет традиционно обслуживать команда Manthey, для нынешней версии 911 RSR гонка станет дебютом в суточном марафоне.

Экипаж купе №91 составят Джанмария Бруни, Рихард Лиц и Фредерик Маковецки, №92 – Лоренс Вантхор, Кевин Эстре и Микаэль Кристенсен.

У Porsche в этот раз будет только две заводских машины, так как американцы из CORE, обычно дополнявшие программу еще двумя, из-за плотного календаря и вирусных ограничений сделали ставку на гонки IMSA.

В последний раз немецкая марка выигрывала в зачете GT в 2018-м, год назад сильнейшей стала Ferrari.

Предстоящий марафон в Ле-Мане пройдет по уплотненному расписанию и без зрителей. Гонка стартует в субботу, 19 сентября, в 15:30 по московскому времени.