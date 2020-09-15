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24 часа Ле-Мана / «24 часа Ле-Мана» / Новость

Porsche представила ливреи для «24 часов Ле-Мана»

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Porsche представила ливреи для «24 часов Ле-Мана»
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Немецкая команда празднует в этом году 50-летие своей первой победы в знаменитом марафоне

Одна из двух заводских машин Porsche 911 RSR получит красно-белые цвета, повторяющие окраску машины Ханса Хермана и Ричарда Эттвуда, которые в 1970 году принесли немецкой марке самую первую победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана» (на фото ниже).

Вторая машина будет использовать ту же ливрею, однако красный цвет в ней будет заменен на традиционный для марки черный. 

Экипаж Porsche 917K в составе Ханса Херрмана и Ричарда Эттвуда, 1970 год

Экипаж Porsche 917K в составе Ханса Херрмана и Ричарда Эттвуда, 1970 год

Фото: Porsche AG

Обе машины Porsche в Ле-Мане будет традиционно обслуживать команда Manthey, для нынешней версии 911 RSR гонка станет дебютом в суточном марафоне. 

Экипаж купе №91 составят Джанмария Бруни, Рихард Лиц и Фредерик Маковецки, №92 – Лоренс Вантхор, Кевин Эстре и Микаэль Кристенсен.

У Porsche в этот раз будет только две заводских машины, так как американцы из CORE, обычно дополнявшие программу еще двумя, из-за плотного календаря и вирусных ограничений сделали ставку на гонки IMSA.

В последний раз немецкая марка выигрывала в зачете GT в 2018-м, год назад сильнейшей стала Ferrari. 

Предстоящий марафон в Ле-Мане пройдет по уплотненному расписанию и без зрителей. Гонка стартует в субботу, 19 сентября, в 15:30 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Этап «24 часа Ле-Мана»
Команды Porsche Team
Автор Джейми Кляйн

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