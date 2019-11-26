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24 часа Ле-Мана / Новость

Porsche использует свой мотор Ф1 в новом гиперкаре для «Ле-Мана»

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Porsche использует свой мотор Ф1 в новом гиперкаре для «Ле-Мана»
Автор:
, Редактор
26 нояб. 2019 г., 08:19

Программа выступления Porsche в Формуле 1 была закрыта на ранней стадии, однако инженеры успели построить гибридный двигатель.

Компания Porsche приняла решение продолжить работу над 1,6-литровым шестицилиндровым гибридным двигателем, который изначально разрабатывался с прицелом на использование в Формуле 1. Эта программа уже закрыта, однако сам двигатель практически был закончен. Сейчас он проходит новые испытания, пишет британский журнал Autocar со ссылкой на источники в компании.

Теперь мотор планируется установить на дорожный гиперкар, который станет аналогом Mercedes-AMG Project One, где также используется мотор V6 из Формулы 1. Первоначально Porsche планировала сделать свою флагманскую модель полностью электрической, однако работы по созданию для нее твердотельных аккумуляторов застопорились. В итоге было принято решение продолжить проект с использованием почти готовой гибридной силовой установки.

Новая машина помимо дорожной версии будет иметь и гоночную. Она сможет принять участие как в гонках на выносливость чемпионата WEC в новом классе гиперкаров, включая «24 часа Ле-Мана», так и в американской серии IMSA.

Разработкой двигателя занималась та же команда инженеров, что ранее делала моторы V4 для спортпрототипов Porsche LMP1. Эти же сотрудники работали над электрическим двигателем для Porsche в Формуле Е.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Сергей Иванов

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«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

6 июн. - 14 июн.

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