89-я по счету гонка «24 часа часа Ле-Мана» стартовала на мокрой трассе – до начала борьбы участников какое-то время водил за собой автомобиль безопасности.

После отмашки зеленого флага пилоты устремились вперед – и в первой же «эске» «Данлоп» гонщик команды Glickenhaus Оливье Пла врезался сзади в Toyota Себастьена Буэми.

Машину швейцарца закрутило, и хотя победителю трех последних гонок в Ле-Мане удалось продолжить борьбу, по ходу первого круга он несколько раз замедлялся, откатившись в глубину пелотона.

На первых минутах произошло еще несколько разворотов на скользкой трассе и вылетов в гравий, однако участникам удалось избежать серьезных аварий и сходов.

Гонку возглавил другой экипаж Toyota, в тройке пока держатся и оба Glickenhaus (один с разбитым после стартовой аварии обтекателем).

Николя Лапьер закрутился за рулем Alpine топового класса Гиперкаров и тоже откатился назад.

Стартовавший за команду G-Drive Racing Ник де Врис пока держится шестым в общем зачете и третьим в своем классе LMP2.