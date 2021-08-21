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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

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, Ответственный редактор

Для экипажа Toyota суточный марафон начался со столкновения под дождем на первом же торможении

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

89-я по счету гонка «24 часа часа Ле-Мана» стартовала на мокрой трассе – до начала борьбы участников какое-то время водил за собой автомобиль безопасности.

После отмашки зеленого флага пилоты устремились вперед – и в первой же «эске» «Данлоп» гонщик команды Glickenhaus Оливье Пла врезался сзади в Toyota Себастьена Буэми. 

Машину швейцарца закрутило, и хотя победителю трех последних гонок в Ле-Мане удалось продолжить борьбу, по ходу первого круга он несколько раз замедлялся, откатившись в глубину пелотона.

 
 

На первых минутах произошло еще несколько разворотов на скользкой трассе и вылетов в гравий, однако участникам удалось избежать серьезных аварий и сходов.  

Гонку возглавил другой экипаж Toyota, в тройке пока держатся и оба Glickenhaus (один с разбитым после стартовой аварии обтекателем).

Николя Лапьер закрутился за рулем Alpine топового класса Гиперкаров и тоже откатился назад. 

Стартовавший за команду G-Drive Racing Ник де Врис пока держится шестым в общем зачете и третьим в своем классе LMP2. 

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