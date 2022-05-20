Peugeot раскрыла внешность гиперкара 9X8 для «Ле-Мана»

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Презентация прошла на трассе в Портимане – машина необычных пропорций с большим «плавником» и почти без заднего крыла оказалась окрашена в серый и черный цвета с ярко-желтыми вставками.

Peugeot стала второй маркой, представившей свой гиперкар, после Toyota, которая уже выступает в нынешнем сезоне. Французы ранее признались, что не смогут стартовать в «24 часах Ле-Мана», потому начнут выступления в июле в Монце. Сейчас 9X8 проходит активную тестовую программу.

Самой интересной деталью новинки следует признать решение задней части. Вместо традиционного антикрыла гиперкар получает прижимную силу за счет граунд-эффекта, создаваемого днищем. Это стало возможно благодаря регламенту, который дает конструктором куда больше свободы, чем во времена LMP1.

Peugeot в последний раз выиграла «24 часа Ле-Мана» в 2009 году с дизельной моделью 908 HDi FAP, однако свернула программу марафонских гонок в конце 2011-го, как раз перед стартом нынешнего чемпионата WEC.

Также компания назвала имя гонщика, который заменит Кевина Магнуссена. Датчанин был в изначальном составе, но разорвал контракт ради выступлений в Ф1 за Haas.

Его заменит Джеймс Росситер, который прежде был тест-пилотом. Примечательно, что британец пока подтвержден в составе только на «6 часов Монцы». Ранее он выступал в категории LMP2 и периодически стартовал за ByKolles в топовой категории.

Росситер присоединился в составе команды к Жану-Эрику Верню, Полу ди Ресте, Лоику Дювалю, Густаво Менесесу и Миккелю Йенсену.