Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром

О том, что Peugeot собирается возобновить программу в соревнованиях на выносливость, стало известно уже давно. Однако трехкратные победители «24 часов Ле-Мана» не называли категорию, в которой намерены выступать.

Варианта было два – или топовые Гиперкары, которые придут на замену нынешнему классу LMP1, или новая категория LMDh, которую разрабатывают для унификации технических требований в Европе и Америке на базе LMP2.

На пресс-конференции перед стартом «24 часов Ле-Мана» представители Peugeot объявили, что выбрали Гиперкары, где начнут выступать с 2022 года.

«Выбор категории LMH был продиктован несколькими критериями, – говорится в заявлении компании. – Главная из них – свобода работы с аэродинамикой».

Главный дизайнер Peugeot Маттиас Хоссан сказал: «Категория LMH предлагает уникальную историческую возможность совместной работы спортивной и дизайнерских команд».

При это, несмотря на анонс начала выступлений с 2022 года. в Peugeot не уточнили, идет ли речь о первом этапе чемпионата или более поздних гонках.

Глава спортивных программ концерна Жан-Марк Фино объяснил Motorsport.com, что это решение будет принято позже. Как будет называться прототип. тоже не объявлено. Его разработкой на собственной базе Peugeot в Париже займется главный конструктор Оливье Жансони.

Машина получит гибридный привод на переднюю ось мощностью 200 кВт, как того требуют правила LMH.

Жансони отметил: «Пока у нас есть часть аэродинамической концепции и базовые параметры мотора. Мы также выбрали принцип гибридной системы и ее фундаментальные характеристики.

Нам предстоит сделать еще несколько серьезных шагов до дебюта в 2022-м: в изучении, в создании прототипа и, наконец, в работе с ним на стенде и на трассе».

Peugeot побеждала в Ле-Мане во времена Группы С в 1992 и 1993 годах, а затем на турбодизельной машине в 2009-м. Эти автомобили были показаны в рамках уик-энда в Ле-Мане (на фото ниже).