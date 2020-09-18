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24 часа Ле-Мана / Новость

Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром

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Peugeot раскрыла детали возвращения в Ле-Ман с Гиперкаром
Автор:
, журналист (Global)

Французская компания объявила, что в 2022 году придет в WEC с машиной топовой категории LMH

О том, что Peugeot собирается возобновить программу в соревнованиях на выносливость, стало известно уже давно. Однако трехкратные победители «24 часов Ле-Мана» не называли категорию, в которой намерены выступать.

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Варианта было два – или топовые Гиперкары, которые придут на замену нынешнему классу LMP1, или новая категория LMDh, которую разрабатывают для унификации технических требований в Европе и Америке на базе LMP2. 

На пресс-конференции перед стартом «24 часов Ле-Мана» представители Peugeot объявили, что выбрали Гиперкары, где начнут выступать с 2022 года. 

«Выбор категории LMH был продиктован несколькими критериями, – говорится в заявлении компании. – Главная из них – свобода работы с аэродинамикой». 

Главный дизайнер Peugeot Маттиас Хоссан сказал: «Категория LMH предлагает уникальную историческую возможность совместной работы спортивной и дизайнерских команд». 

При это, несмотря на анонс начала выступлений с 2022 года. в Peugeot не уточнили, идет ли речь о первом этапе чемпионата или более поздних гонках. 

Глава спортивных программ концерна Жан-Марк Фино объяснил Motorsport.com, что это решение будет принято позже. Как будет называться прототип. тоже не объявлено. Его разработкой на собственной базе Peugeot в Париже займется главный конструктор Оливье Жансони.

Машина получит гибридный привод на переднюю ось мощностью 200 кВт, как того требуют правила LMH.

Жансони отметил: «Пока у нас есть часть аэродинамической концепции и базовые параметры мотора. Мы также выбрали принцип гибридной системы и ее фундаментальные характеристики. 

Нам предстоит сделать еще несколько серьезных шагов до дебюта в 2022-м: в изучении, в создании прототипа и, наконец, в работе с ним на стенде и на трассе».

Peugeot побеждала в Ле-Мане во времена Группы С в 1992 и 1993 годах, а затем на турбодизельной машине в 2009-м. Эти автомобили были показаны в рамках уик-энда в Ле-Мане (на фото ниже).

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Список

Набросок Peugeot Hypercar

Набросок Peugeot Hypercar
1/4

Фотограф: Peugeot Sport

Набросок Peugeot Hypercar

Набросок Peugeot Hypercar
2/4

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot 905, победитель «Ле-Мана» 1992 года

Peugeot 905, победитель «Ле-Мана» 1992 года
3/4

Фотограф: Райнер Эрхардт

Peugeot 908, победитель «Ле-Мана» 2009 года

Peugeot 908, победитель «Ле-Мана» 2009 года
4/4

Фотограф: Райнер Эрхардт

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Команды Peugeot Sport
Автор Гэри Уоткинс

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