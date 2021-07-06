Peugeot показала гиперкар 9X8 для «Ле-Мана»
Дебют машины в чемпионате мира WEC состоится уже в 2022 году
На опубликованных французами рендерах можно отметить весьма агрессивный подход к аэродинамическим решениям – прежде всего, отсутствие традиционного заднего крыла.
Жан-Марк Финьо, гоночный руководитель концерна Stellantis, куда входит бренд Peugeot, назвал такое решение «серьезным инновационным шагом».
«Мы достигли столь высокого уровня аэродинамической эффективности, что получили возможность реализовать этот подход, – объяснил он на презентации во вторник, где показали реальную машину. – Только не спрашивайте меня, как этого удалось добиться. Мы намерены хранить этот секрет как можно дольше».
Оливье Жансонни, технический директор проекта, добавил: «Новые правила LMH изначально подчеркивали важность классических инструментов в борьбе за скорость.
Большая гибкость нового регламента намекала на возможность радикальных аэродинамических идей, и наши конструкторы вывели такой подход на новый уровень.
Инженеры и конструкторы Peugeot смогли получить выгоду от креативности, отойдя от привычных моделей гиперкаров к чему-то совершенно новому».
В регламенте LMH действительно есть множество возможностей для творческого поиска: скажем, размеры диффузора тут не лимитированы, тогда как у старых машин LMP1 его высота не может превышать 150 мм.
В Peugeot отметили, что у 9X8 есть «несомненные фамильные черты». В машине явно можно увидеть отсылки к знаменитым ле-мановски моделям 905 и 908.
В движение новинку приводит мотор объемом 2,6 литра с парой турбин и электромотор мощностью 200 кВт, связанный с передними колесами. 9X8 начнет гоночную карьеру по ходу сезона-2022, но французы пока не уточняют, в какой именно гонке это произойдет.
Гонщиками Peugeot станут в том числе Пол ди Реста, Жан-Эрик Вернь и Кевин Магнуссен. Команда будет выступать двумя экипажами.
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Peugeot Hypercar 9X8, общий вид:
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot Hypercar 9X8, детали:
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot Hypercar 9X8
Фотограф: Peugeot Sport
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия
Peugeot 9X8
Фотограф: Хуанан Гарсия