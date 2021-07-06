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Peugeot показала гиперкар 9X8 для «Ле-Мана»

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Гэри Уоткинс

Дебют машины в чемпионате мира WEC состоится уже в 2022 году

Peugeot показала гиперкар 9X8 для «Ле-Мана»

На опубликованных французами рендерах можно отметить весьма агрессивный подход к аэродинамическим решениям – прежде всего, отсутствие традиционного заднего крыла. 

Жан-Марк Финьо, гоночный руководитель концерна Stellantis, куда входит бренд Peugeot, назвал такое решение «серьезным инновационным шагом». 

«Мы достигли столь высокого уровня аэродинамической эффективности, что получили возможность реализовать этот подход, – объяснил он на презентации во вторник, где показали реальную машину. – Только не спрашивайте меня, как этого удалось добиться. Мы намерены хранить этот секрет как можно дольше».

Оливье Жансонни, технический директор проекта, добавил: «Новые правила LMH изначально подчеркивали важность классических инструментов в борьбе за скорость.

Большая гибкость нового регламента намекала на возможность радикальных аэродинамических идей, и наши конструкторы вывели такой подход на новый уровень.

Инженеры и конструкторы Peugeot смогли получить выгоду от креативности, отойдя от привычных моделей гиперкаров к чему-то совершенно новому».

В регламенте LMH действительно есть множество возможностей для творческого поиска: скажем, размеры диффузора тут не лимитированы, тогда как у старых машин LMP1 его высота не может превышать 150 мм. 

В Peugeot отметили, что у 9X8 есть «несомненные фамильные черты». В машине явно можно увидеть отсылки к знаменитым ле-мановски моделям 905 и 908.  

В движение новинку приводит мотор объемом 2,6 литра с парой турбин и электромотор мощностью 200 кВт, связанный с передними колесами. 9X8 начнет гоночную карьеру по ходу сезона-2022, но французы пока не уточняют, в какой именно гонке это произойдет.

Гонщиками Peugeot станут в том числе Пол ди Реста, Жан-Эрик Вернь и Кевин Магнуссен. Команда будет выступать двумя экипажами.  

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Peugeot Hypercar 9X8, общий вид:

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
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Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
2/7

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
3/7

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
4/7

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
5/7

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
6/7

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
7/7

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot Hypercar 9X8, детали:

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
1/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
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Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
3/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
4/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
5/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
6/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
7/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
8/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
9/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
10/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
11/20

Фотограф: Peugeot Sport

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
12/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
13/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
14/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
15/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
16/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
17/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
18/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
19/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8
20/20

Фотограф: Хуанан Гарсия

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Норрис собрался выступить в «24 часах Ле-Мана»

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