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Галерея: Peugeot показала ливрею гиперкара 9Х8 для Ле-Мана

Француза подготовили для главного марафона сезона особую раскраску машины

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Галерея: Peugeot показала ливрею гиперкара 9Х8 для Ле-Мана
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В нынешнем сезоне гонка «24 часа Ле-Мана» отмечает столетний юбилей. Так что для Peugeot гонка будет особенной во всех смыслах. Пока команда ни разу не смогла покорить подиум на этапах WEC, зато уже представила специальную ливрею своей «бесхвостой» машины 9X8 для предстоящего суточного марафона.

Экипаж машины №93 составят Пол ди Реста, Миккель Йенсен и Жан-Эрик Вернь, и за №94 поедут Лоик Дюваль, Густаво Менесес и Нико Мюллер. 

«24 часа Ле-Мана» пройдут 10-11 июня, до этого участников WEC еще ждет этап в Спа в конце апреля.

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Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
Ливрея Peugeot 9x8 для «24 часов Ле-Мана»
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Фотограф: Peugeot Sport

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Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
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