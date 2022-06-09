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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota

По словам легенды WRC, уже в 2023 году заводская команда японского производителя может подготовить его экипажу третью машину для суточного марафона

Гэри Уоткинс
Автор:
, журналист (Global)
Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota
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В этот уик-энд состоится дебют восьмикратного чемпиона мирового ралли Себастьена Ожье в «24 часах Ле-Мана». Француз поедет в классе LMP2 за команду Richard Mille Racing – по итогам прошедшей в среду квалификации их экипаж стал седьмым в своем зачете. 

По словам Ожье, нынешний сезон в WEC нужен ему прежде всего в качестве подготовки к 2023 году, когда Себ с высокой вероятностью станет пилотом гиперкара Toyota в заводской команде.

«Не секрет, что именно в этом цель нашего проекта [с Richard Mille], – объяснил Ожье, который выиграл свой последний титул в WRC за рулем Toyota и имеет тесные личные связи с боссом этой компании Акиро Тойодой. – Я не уверен в некоторых деталях, которые мы еще должны будем обговорить. Также важно будет учитывать мою скорость и вопросы бюджета. 

Но из того, что я сейчас знаю, решение будет принято уже очень скоро, так как нам надо начинать подготовку».

В самой Toyota заявили, что никак не комментируют ситуацию. Компания вообще известна крайней консервативностью в вопросе комментариев.  

Технический директор Toyota Gazoo Racing Europe Паскаль Васселон объяснил, что вопрос с третьей машиной на сезон-2023 пока не решен окончательно, но обсуждается еще с момента первых тестов Ожье на нынешнем гиперкаре GR010 Hybrid в ноябре прошлого года.  

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