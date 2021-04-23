Кевин Магнуссен и его отец Ян Магнуссен (также в свое время выступавший в Формуле 1) в этом году смогут осуществить свою давнюю мечту – выйти на старт гонки «24 часа Ле-Мана» в составе одного экипажа. Два датчанина будут представлять команду High Class Racing и управлять спортпрототипом класса LMP2. Таким образом, Магнуссены станут соперниками российской команды G-Drive Racing и ее пилота Романа Русинова.

Ян Магнуссен является постоянным участником гонок на выносливость с конца 90-х годов, а на старт «Ле-Мана» выходил уже 22 раза – и четырежды побеждал (в младших классах GTS и GT1). Кевин после ухода из Формулы 1 в конце прошлого года только осваивается в новой для себя дисциплине: в составе команды Ganassi он провел две гонки в американском чемпионате IMSA, и оба раза его экипаж становился 5-м.

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Отец и сын давно мечтали вместе проехать легендарную гонку, однако раньше сделать это мешала загруженность Кевина в Ф1. В следующем же сезоне Магнуссен-младший присоединится к заводской команде Peugeot, где товарищи по команде ему уже подобраны.

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Выступления отца и сына – не редкость для «Ле-Мана». К примеру, экс-чемпион Ф1 Найжджел Мэнселл в 2010 году вышел на старт в компании своих сыновей Грега и Лео. А Марио Андретти в 1983 году завоевал 3-е место, выступая в одном экипаже с сыном Майклом (при этом у обоих Андретти, как и у Магнуссенов, на счету есть выступления в Формуле 1).