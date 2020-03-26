Организаторы «Ле-Мана» отказались от тестового дня впервые с 2010 года

Тестовый день за две недели до гонки давно стал одной из традиций «24 часов Ле-Мана». Помимо прочего, он является обязательным для новичков, которые хотят участвовать в марафоне – с этим связано немало интересных историй из прошлого.

Однако в 2020-м решено отказаться от тестов. Тому есть сразу несколько причин, объяснил глава Западного автоклуба Пьер Фийон.

Из-за вирусной эпидемии марафон в этом сезоне перенесли на 19-20 сентября. Это значит, что тесты должны состояться в первый уик-энд осени – но он уже занят мотогонкой «24 часа Ле-Мана», которую тоже отложили.

По словам Фийона, «провести два серьезных соревнования за три недели – уже серьезный вызов», потому «тестовым днем пришлось пожертвовать». Кроме того, осенью ожидается большое количество гонок WEC и ELMS, потому гонщики и команды будут сильно загружены.

Глава ACO добавил, что «традиция дня тестов не такая старая, как сама гонка, и их не раз отменяли». Также, по его словам, нынешняя ситуация может считаться беспрецедентной, потому требует особых мер.

Официальные тесты в Ле-Мане стали проводить в 60-е годы прошлого века, затем была пауза с начала 70-х до середины 80-х, и лишь с 1993 года сформировался привычный сейчас порядок. Одно время эта сессия даже носила статус предварительной квалификации.

После этого тестов не было всего дважды, в 2009 и 2010 годах – тогда причиной стал экономический кризис. В 2011-м их провели в апреле, а затем вернули на традиционное место – за две недели до гонки.