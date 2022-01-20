Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»
24 часа Ле-Мана Новость

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года

Автор:
, News editor

Француз рассказал, что точные планы озвучит в феврале, но некоторые детали готов озвучить уже сейчас

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года

Завоевав по итогам прошедшего сезона восьмой титул чемпиона мира по ралли, Себастьен Ожье объявил о выступлениях в 2022 году по ограниченной программе: француз намерен выйти на старт в Монте-Карло и еще трех-четырех гонок за рулем Toyota. 

В преддверии первой гонки нового раллийного сезона 38-летний спортсмен раскрыл чуть больше о своих планах – Себ вовсю готовится через полгода выйти на старт «24 часов Ле-Мана».

В ноябре он уже участвовал в тестах нового гиперкара Toyota’s GR010 Hybrid, однако пока наиболее реалистичным выглядят его выступления в марафонских гонках в «младшей» категории прототипов LMP2.

«Мы обсуждали этот вопрос с командой, но пока не нашли окончательного решения, – объяснил Ожье журналистам. – Но уже скоро я смогу сказать что-то конкретное. 

Уже сейчас можно говорить, что после этого ралли у меня будет долгий перерыв, которого я очень жду. На самом деле [после закрывающего сезон-2021 Ралли Монца] у меня даже не было возможности нормально отдохнуть, так как мы сразу отправились в Монте-Карло.

Так что план остается прежним – четыре или пять этапов в этом году. Детали я смогу рассказать уже скоро, как и о кольцевой программе.

Гонка в Португалии всегда нравилась мне, у меня с ней особые отношения. Думаю, она в моем потенциальном списке на этот год».

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу WEC, француз сказал: «Прямо сейчас мы работаем над этими планами, процесс очень близок к завершению. В начале февраля вы все узнаете. Но все же надо еще немножко поработать, чтобы оказаться в Ле-Мане в этом году».

Глава команды Toyota в WRC Яри-Матти Латвала добавил: «В Монце Себ сказал мне, что очень устал, хотел бы отправиться на каникулы и отдохнуть – а уж потом мы решим, что будет дальше. 

По нашим планам большую часть сезона будет выступать Эсапекка Лаппи, а остальные гонки проведет Себ».

Ранее в «24 часах Ле-Мана» стартовал другой знаменитый гонщик WRC Себастьен Леб, лучшим результатом которого в марафоне стало второе место.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»
Предыдущая новость

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»
Загрузить комментарии
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Toyota представила машину для нового сезона WRC
WRC

Toyota представила машину для нового сезона WRC

Новые машины WRC будут медленными? Гонщик Ford уверен в обратном
WRC

Новые машины WRC будут медленными? Гонщик Ford уверен в обратном

Официально: Леб вернется в WRC в 2022 году
WRC

Официально: Леб вернется в WRC в 2022 году

Себастьен Ожье Больше от
Себастьен Ожье
Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021
Формула 1

Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин
WRC

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

Ожье выиграл Ралли Монца и завоевал 8-й титул в WRC Ралли Монца
WRC

Ожье выиграл Ралли Монца и завоевал 8-й титул в WRC

Больше от
Toyota Gazoo Racing WEC
Toyota подтвердила имя нового гонщика в WEC
WEC

Toyota подтвердила имя нового гонщика в WEC

Ожье провел тесты гиперкара Toyota – и решил выступать в LMP2 Тесты новичков в Бахрейне
WEC

Ожье провел тесты гиперкара Toyota – и решил выступать в LMP2

Накаджима покинул команду Toyota в WEC
WEC

Накаджима покинул команду Toyota в WEC

Самое важное:

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»
Формула 1 Формула 1

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года
Формула 1 Формула 1

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года

Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года
Формула 1 Формула 1

Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.