Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года

Завоевав по итогам прошедшего сезона восьмой титул чемпиона мира по ралли, Себастьен Ожье объявил о выступлениях в 2022 году по ограниченной программе: француз намерен выйти на старт в Монте-Карло и еще трех-четырех гонок за рулем Toyota.

В преддверии первой гонки нового раллийного сезона 38-летний спортсмен раскрыл чуть больше о своих планах – Себ вовсю готовится через полгода выйти на старт «24 часов Ле-Мана».

В ноябре он уже участвовал в тестах нового гиперкара Toyota’s GR010 Hybrid, однако пока наиболее реалистичным выглядят его выступления в марафонских гонках в «младшей» категории прототипов LMP2.

«Мы обсуждали этот вопрос с командой, но пока не нашли окончательного решения, – объяснил Ожье журналистам. – Но уже скоро я смогу сказать что-то конкретное.

Уже сейчас можно говорить, что после этого ралли у меня будет долгий перерыв, которого я очень жду. На самом деле [после закрывающего сезон-2021 Ралли Монца] у меня даже не было возможности нормально отдохнуть, так как мы сразу отправились в Монте-Карло.

Так что план остается прежним – четыре или пять этапов в этом году. Детали я смогу рассказать уже скоро, как и о кольцевой программе.

Гонка в Португалии всегда нравилась мне, у меня с ней особые отношения. Думаю, она в моем потенциальном списке на этот год».

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу WEC, француз сказал: «Прямо сейчас мы работаем над этими планами, процесс очень близок к завершению. В начале февраля вы все узнаете. Но все же надо еще немножко поработать, чтобы оказаться в Ле-Мане в этом году».

Глава команды Toyota в WRC Яри-Матти Латвала добавил: «В Монце Себ сказал мне, что очень устал, хотел бы отправиться на каникулы и отдохнуть – а уж потом мы решим, что будет дальше.

По нашим планам большую часть сезона будет выступать Эсапекка Лаппи, а остальные гонки проведет Себ».

Ранее в «24 часах Ле-Мана» стартовал другой знаменитый гонщик WRC Себастьен Леб, лучшим результатом которого в марафоне стало второе место.