Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

С 2018 года, когда в топовом классе марафонских гонок не осталось других команд, Toyota доминирует в Ле-Мане. Однако во всех трех прошедших с того времени гонках триумфаторами неизменно становились пилоты машины №8 – Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Фернандо Алонсо, которого с 2020-го сменил Брендон Хартли.

Их партнеры на таком же прототипе №7 из раза в раз упускали победу из-за какой-то поломки или даже досадной случайности, вроде замены не того колеса после прокола.

И только в этот раз, когда гонка уже проходила по новым правилам для гиперкаров, сильнейшим стал экипаж «семерки». Хосе-Мария Лопес, Майк Конвей и Казуки Накаджима получили преимущество прямо со старта, когда в другую тойота на мокрой трассе врезался гонщик Glickenhaus Оливье Пла.

После этого Toyota №8 оказалась в положении догоняющей, а проблемы в топливной системе за несколько часов до финиша окончательно лишили ее гонщиков шансов на четвертую победу подряд – на финише разница составила два круга.

Для новой машины GR010 первая же суточная гонка закончилась максимально возможным результатом.

Третья ступень на призовом подиуме досталась гонщикам Alpine. Не новая, но вполне надежная машина старого класса LMP1 без приключений довезла до финиша Андре Неграна, Николя Ляпьера и Матье Ваксивьера.

Приятную сенсацию преподнесли новички Glickenhaus. Обе машины, построенные командой американского богача и поклонника гонок Джима Гликенхауса, избежали поломок и успешно преодолели дистанцию.

Какое-то время их экипажи провели в конце первой десятки, но к финишу вышли на четвертое и пятое места.

ORECA 07 - Gibson №31 команды Team WRT, класс LMP2: Робин Фрейнс, Фердинанд Габсбург, Шарль Милези Фото: Марк Флери

Драма Кубицы и две аварии G-Drive Racing

В LMP2 победила команда WRT, для которой это был первый «Ле-Ман». Однако после финиша в ее боксах царили смешанные эмоции. После верернего дождя, который привел к нескольким серьезным авариям в этом классе, два экипажа WRT вышли вперед.

Они сохраняли лидерство до последнего круга, когда внезапно остановилась на трассе машина №41, в экипаж которой входил Роберт Кубица.

Напарник поляка по экипажу Е Ифей в тот момент шел первым, но так как он не проехал под клетчатый флаг, экипаж по правилам «Ле-Мана» вообще не получил классификацию.

Так что вместо двух WRT досталась лишь одна позиция на пьедестале – победителями стали Робин Фрейнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези.

Всего две с половиной секунды после суток борьбы им проиграли представители Jota Шон Гелаэль, Том Бломквист и Стоффель Вандорн – по скорости они уступали своим партнерам по команде, но те несколько раз по ходу дистанции попадали в различные происшествия, из-за чего откатились назад.

Aurus 01 - Gibson #26 команды G-Drive Racing, класс LMP2: Роман Русинов, Франко Колапинто, Ник де Врис Фото: Марк Флери

Обе машины российской G-Drive Racing были еще до середины гонки разбиты в авариях. Ник де Врис вывел экипаж Романа Русинова на первое место, но сменивший чемпиона ФЕ юный Франко Колапинто на скользкой трассе не смог избежать столкновения с Софией Флерш.

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Долгий ремонт отбросил команду во второй десяток, откуда гонщики смогли до финиша подняться на восьмое место в классе.

Второй экипаж G-Drive Racing выбыл из борьбы ночью после ошибки ангольского пилота Руи Андраде, которая привела к удару об ограждение и сходу.

В итоге третьими в LMP2 стали представители команды Оливье Паниса – Уилл Стивенс, Жюльен Каналь и Джеймс Аллен.

Прошлогодние триумфаторы LMP2 из United Autosports впервые выставили на старт три машины, но под вечерним дождем две из них попали в серьезную аварию, виновником которой стал Мануэль Мальдонадо. 21-летний кузен победителя Гран При Испании 2012 года Пастора Мальдонадо ошибся в повороте «Данлоп» и на высокой скорости врезался в своего партнера по команде Пола ди Ресту.

Ferrari 488 GTE EVO №52 команды AF Corse, класс LMGTE Pro: Даниэль Серра, Мигель Молина, Сэм Берд Фото: JEP / Motorsport Images

В каждом из двух зачетов GTE сильнейшими стали гонщики на Ferrari команды AF Corse

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