Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

Франко Колапинто, выступающий на гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Романом Русиновым, прокомментировал инцидент на 7-м круге гонки, из-за которого экипаж потерял около 3-х кругов и выпал из лидирующей группы класса LMP2.

Инцидент произошел, когда аргентинец пытался обогнать на круг автомобиль женского экипажа команды Signature / Richard Mille, за рулем которого находилась София Флерш. «Когда я готовился обгонять Софию, она вдруг переключилась на две передачи вниз, – цитирует Колапинто сайт Dailysportscar. – И замедлилась так сильно, что у меня не было времени на это отреагировать. В результате я врезался в отбойник».

Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing 1 / 4 Фотограф: Марк Флери Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing 2 / 4 Фотограф: Марк Флери Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing 3 / 4 Фотограф: Марк Флери Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing 4 / 4 Фотограф: Марк Флери

После этого удара автомобиль G-Drive врезался в машину Флерш, которую поставило поперек трассы и в которую вскоре после этого влетел еще один прототип LMP2. Немка не смогла вновь завести мотор и была вынуждена покинуть машину – таким образом, экипаж Signature / Richard Mille выбыл из гонки.

Немецкая пилотесса тоже оперативно прокомментировала случившееся: «Я понятия не имею, как этот автомобиль оказался чуть ли не внутри моей машины, – сообщила Флерш в прямой трансляции гонки. – Пилот явно потерял контроль над своим автомобилем и просто въехал в меня».