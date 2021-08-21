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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Новость

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

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, главный редактор

По словам пилота, инцидент спровоцировала отстававшая на круг машина, замедлившаяся сильнее обычного

Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем

Франко Колапинто, выступающий на гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Романом Русиновым, прокомментировал инцидент на 7-м круге гонки, из-за которого экипаж потерял около 3-х кругов и выпал из лидирующей группы класса LMP2.

Инцидент произошел, когда аргентинец пытался обогнать на круг автомобиль женского экипажа команды Signature / Richard Mille, за рулем которого находилась София Флерш. «Когда я готовился обгонять Софию, она вдруг переключилась на две передачи вниз, – цитирует Колапинто сайт Dailysportscar. – И замедлилась так сильно, что у меня не было времени на это отреагировать. В результате я врезался в отбойник».

Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
1/4

Фотограф: Марк Флери

Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
2/4

Фотограф: Марк Флери

Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
3/4

Фотограф: Марк Флери

Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
Инцидент с участием экипажа G-Drive Racing
4/4

Фотограф: Марк Флери

После этого удара автомобиль G-Drive врезался в машину Флерш, которую поставило поперек трассы и в которую вскоре после этого влетел еще один прототип LMP2. Немка не смогла вновь завести мотор и была вынуждена покинуть машину – таким образом, экипаж Signature / Richard Mille выбыл из гонки.

Немецкая пилотесса тоже оперативно прокомментировала случившееся: «Я понятия не имею, как этот автомобиль оказался чуть ли не внутри моей машины, – сообщила Флерш в прямой трансляции гонки. – Пилот явно потерял контроль над своим автомобилем и просто въехал в меня».

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