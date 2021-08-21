На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

Стартовавшая под дождем гонка «24 часа Ле-Мана» началась с целой череды инцидентов, в первом из которых пострадал автомобиль заводской команды Toyota – машина, которой управляют выигравшие три последних марафона Себастьен Буэми и Казуки Накаджима (а также Майк Конвей, присоединившийся к экипажу год назад). Однако первый инцидент по ходу гонки случился еще до старта – в момент начала прогревочного круга.

Когда автомобили начали один за другим трогаться с места, одна из машин класса LMP2 осталась на месте. Автомобиль был полностью исправен – но его ведущие колеса вращались в воздухе, так как задняя часть болида по-прежнему была поднята на пневмодомкратах (в то время как передние колеса стояли на асфальте).

Причиной случившегося была невнимательность механиков – но могла сыграть свою роль и некая неисправность, так как традиционно пневмодомкраты поднимают всю машину разом. Можно предположить, что один из механиков выполнил операцию, необходимую для стравливания воздуха из пневмосистемы – но по какой-то причине воздух стравился не полностью.

В итоге автомобиль под управлением датчанина Денниса Андерсена (в одном экипаже с которым выступают еще один представитель скандинавской страны Марко Соренсен и американец Рикки Тейлор) все-таки отправился на дистанцию – но его неприятности на этом не кончились. На первом круге машина два раза побывала за пределами трассы, и к моменту публикации материала (45 минут после старта) экипаж находился на 50-м месте, уступая даже нескольким машинам менее быстрой категории GT.

Напомним, в составе еще одного экипажа High Class Racing гонку проводят Кевин Магнуссен и его отец (также имеющий опыт выступлений в Формуле 1) Ян Магнуссен. Их автомобиль через 45 минут после старта находился на 14-й позиции в общем зачете и на 10-й – в своем классе LMP2.