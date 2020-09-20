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24 часа Ле-Мана / Новость

На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3

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На Ле-Мане за ночь сменился лидер, Русинов идет в топ-3
Автор:
, редактор

Одна Toyota сменила другую во главе гонки, а российская команда столкнулась с техническими проблемами

Возглавлявший вечером гонку «24 часа Ле-Мана» экипаж Toyota №7 ночью столкнулся с техническими проблемами. Когда за рулем машины был Камуи Кобаяши, у него сломалась турбина. Ремонт занял полчаса, за которые экипаж переместился с первого места на четвертое.

Лидерство перешло ко второму экипажу Toyota под №8 в составе Себастьена Буэми, Кадзуки Накаджимы и Брендона Хартли. По итогам 18,5 часов гонки они выигрывают у ближайших преследователей из Rebellion №3 пять кругов. Тройку замыкает экипаж Toyota №1.

В классе LMP2 зачет возглавляет United Autosports с Полом ди Рестой за рулем. У российского экипажа G-Drive возникли технические проблемы, когда за рулем был Роман Русинов. Машина встала на трассе сразу после пит-стопа, однако россиянин смог вернуть ее в боксы. 

Несмотря на потерянное на пит-стопе время, экипаж Русинова смог вернуться в тройку и сейчас идет в круге от занимающего второе места экипажа Jota.

А вот экипаж Duqueine с Константином Терещенко в составе ночью сошел с дистанции, так как Тристан Гоменди разбил машину.

Класс GTE Pro возглавляет команда AF Corse с Джеймсом Каладо за рулем, которого преследует Алекс Линн на Aston Martin. Разрыв между ними составляет менее минуты.

В классе GTE Am лидирует экипаж TF Sport №25, который два круга выигрывает у AF Corse №27.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана
Пилоты Роман Русинов
Автор Иван Матушкин

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