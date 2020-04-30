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24 часа Ле-Мана / Новости

На гиперкар для Ле-Мана установят два мотора от раллийного Hyundai i20

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На гиперкар для Ле-Мана установят два мотора от раллийного Hyundai i20
Автор:
, Журналист (Польша)
Соавтор: Хайко Штрицке
30 апр. 2020 г., 10:08

Команда Glickenhaus выбрала поставщика двигателей для гоночного автомобиля 007. Эта машина получит сдвоенный силовой агрегат из WRC. Мощность достигнет 870 л.с.

Моторы от Hyundai i20 WRC дебютируют в Ле-Мане в 2021 году. Это произойдет благодаря команде Scuderia Cameron Glickenhaus. Этот производитель установит сдвоенный силовой агрегат от i20 на свой гиперкар SCG007. Машину строят для участия в высшей категории чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Glickenhaus – американская компания, которая решила дебютировать в Ле-Мане в следующем сезоне. Специально для этого будет подготовлен новый автомобиль. В изначальном проекте на SCG007 хотели установить силовую установку Alfa Romeo V6 мощностью 750 л.с. По сути тот мотор представлял собой агрегат от Ferrari 488 GTB без двух цилиндров. Затем от этой идеи отказались, так как Glickenhaus счел итальянский двигатель недостаточно мощным.

Новая силовая установка для SCG007 сможет выдавать 870 л.с. Она будет представлять собой два четырехцилиндровых мотора от Hyundai i20 WRC в едином блоке. Двигатель предоставит французское ателье Pipo Motors.

В начале двухтысячных эта компания выиграла пять титулов в WRC благодаря агрегатам для раллийных Peugeot 206 и 307. Позднее она взяла два чемпионских звания в ралли-кроссе с Петтером Сольбергом. C 2006 по 2014 год французы собирали моторы для Ford M-Sport в чемпионате мира по ралли.

Сейчас Pipo Motors проектирует и строит двигатели для раллийной команды Hyundai. Руководитель этого коллектива Мишель Нандан нанял французскую фирму в качестве подрядчика, так как уже имел позитивный опыт работы с этой компанией в свою бытность в Peugeot. Теперь Pipo получила заказ от Glickenhaus.

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Scuderia Cameron Glickenhaus станет единственным конкурентом Toyota в высшей категории Ле-Мана в 2021 году. Сейчас в чемпионате действует регламент LMP1, но со следующего года прототипы заменят на гиперкары. Поначалу в этом классе хотела выступить марка Aston Martin с моделью Valkyrie мощностью 1160 л.с, но после смены владельца компания отказалась от программы в Ле-Мане.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC , WRC
Команды Scuderia Cameron Glickenhaus
Автор Януш Смиловский

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«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

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