Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане
Имя Антонелло Колетты едва ли известно большинству поклонников гонок. Между тем, именно усилия этого человека вернули Ferrari на вершину подиума «24 часов Ле-Мана» впервые за 58 лет. Рассказывает Антонио Гини
Чтобы лучше понять, какого именно масштаба событие произошло в минувший уик-энд во Франции, давайте для начала вспомним историю. Когда в самом конце 40-х годов прошлого века легендарный Энцо Феррари основал собственную компанию, он сразу сделал ставку на ее продвижение через победы в гонках.
Коммендаторе любил повторять, что Формула 1 очень важна для него, но продавать свои машины Ferrari может прежде всего благодаря успехам в соревнованиях GT. Однако время шло, и в какой-то момент – это было примерно полвека назад – в Маранелло приняли решение отказаться от всех гоночных программ за исключением Ф1.
В тот момент это был грамотный выбор. Но у покупателей дорожных Ferrari оставалась потребность испытать соревновательный дух. И по прошествии еще пары десятилетий спортивные и коммерческие соображения привели к рождению гоночной серии Ferrari Challenge. Ее история ведет свой отсчет с 1993 года. Что показательно – за это первенство в компании отвечал департамент коммерции и коммуникаций.
Проект оказался крайне успешным, и очень быстро у него появился полноценный лидер. Пилот средней руки и координатор любительской команды по имени Антонелло Колетта взялся за организацию всего и вся, быстро став незаменимой фигурой в паддоке чемпионата Ferrari.
Он действовал умело и рационально, принимал верные решения и смог вывести Challenge на совершенно новый уровень. Ключевым стал принцип, который действует и поныне: тот, кто сумел взять верх в споре сильнейших любителей, получал поддержку Скудерии и возможность сражаться за рулем алой машины в более серьезных гонках против соперников на технике других производителей.
Гонки Ferrari Challenge обрели популярность благодаря удачному выбору ниши на стыке любительского и профессионального спорта
Фото: Ferrari
Заручившись поддержкой коммерческих боссов, Колетта постепенно расширял программу Ferrari в гонках – и собственный вес в спорте. Вскоре он стал отвечать за все программы бренда в соревнованиях Гран Туризмо.
Благодаря опыту и организаторскому таланту, а также нетипичному для итальянца хладнокровию Антонелло успешно справлялся с трудностями и смог создать работоспособную связку из технического потенциала самой компании и энтузиазма ее поклонников. Одним из них стал Амато Феррари, глава команды AF Corse.
Именно этот альянс принес Ferrari множество титулов, а в прошедшие выходные вернул марку на вершину подиума в Ле-Мане. Но добиться такого результата было бы невозможно без группы проверенных, целеустремленных и невероятно мотивированных людей, каждого из которых приглашали в программу по сути персонально.
Антонелло Колетта, руководитель программ Ferrari в GT, Амато Феррари, руководитель команды AF Corse, Фердинандо Канниццо, технический директор Ferrari в GT
Фото: Ferrari
Успех Ferrari в Ле-Мане стал грандиозным событием. Десятый в истории, но первый после очень долгого перерыва – первые девять гонок Скудерия выиграла с 1949 по 1965 годы. В этот раз первым финишировал гиперкар 499Р, сохранивший не только ливрею, но и дух модели 312Р – последней, построенной в Маранелло для чемпионата мира спорткаров.
Нынешнюю машину создавали настоящие специалисты своего дела и в то же время энтузиасты марки. Причем, как и в старые добрые деньки, разработка получилась очень быстрой.
Машина дебютировала зимой в Себринге и с хода завоевала поул, опередив фаворитов из Toyota. Уже в первых гонках сезона WEC стало понятно, что именно Скудерия станет главным соперником японцев. Однако даже после этого сложно было поверить в ее победу на «24 часах» в год векового юбилея марафона.
Победители гонки – Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
Фото: Александр Триниц
Таковы факты, если излагать их просто. Но в действительности вся эта история, как несложно догадаться, выходит далеко за рамки простых фактов. Например, задайтесь вопросом – известно, что незадолго до начала «Ле-Мана» Баланс сил в марафонских гонках был довольно значительно скорректирован. Его поправили, исходя из скорости машин на первых этапах WEC – и как так вышло, что изменения однозначно помогли именно Ferrari?
Это стратегия. Мы очень часто говорим о ней применительно к Формуле 1. Так почему бы не задействовать похожие механизмы и в марафонских соревнованиях?
В спорте важно ясно представлять себе цели, четко распределять роли и не отвлекаться на прогнозы и обещания. Люди, подобранные для работы в новом проекте Ferrari, сочетают в себе профессионализм, страсть к марке и умение сохранять голову холодной. Это позволяет бросать вызов столь мощным соперникам, как Toyota and Porsche.
Нельзя не отметить и выбор внешних партнеров. Каждый из них отлично знает, что контракт будет мгновенно разорван в случае каких-то сложностей с поставляемыми деталями.
В итоге Ferrari удалось выстроить команду, которая является сплоченной, целеустремленной и уверенной в собственном профессионализме. И если вы хотите отыскать ближайшую аналогию – это однозначно будет Red Bull Racing в Формуле 1.
Мы можем искренне поздравить Ferrari и Антонелло Колетту. Они доказали, что в Маранелло не разучились побеждать…
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