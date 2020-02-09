Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Шейкдаун через
3 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
24 часа Ле-Мана / Новость

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

Поделились
Комментарии
Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман
Автор:
, журналист (Global)
9 февр. 2020 г., 19:05

Тридцать лет назад Mazda стала первым японским производителем, выигравшим легендарную гонку – и теперь была бы не против снова побороться за победу.

Марка Mazda практически не представлена в гонках мирового уровня, однако достаточно активно участвует в гоночных соревнованиях на территории США. В частности, автомобили этой марки выступают в категории DPi – самом быстром и престижном классе чемпионата IMSA (этапами которого среди прочих являются гонки «24 часа Дайтона» и «12 часов Себринга»).

Недавно руководство IMSA объявило, что через пару лет на смену категории DPi придет новый класс под названием LMDh – причем такие автомобили в теории смогут выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость и на равных соперничать с т.н. гиперкарами (категория с таким названием придет на смену классу LMP1 уже этой осенью).

Эти новости весьма вдохновили Нельсона Косгроува, возглавляющего гоночные программы Mazda в Северной Америке. Менеджер увидел в сотрудничестве между организаторами американского и мирового чемпионата шанс для Mazda вернуться в число участников наиболее престижной гонки на выносливость.

«Само собой, было бы круто снова увидеть в Ле-Мане заводскую команду Mazda, – заявил Косгроув журналистам. – Новый класс должен стать прекрасной возможностью для нашего возвращения – но это будет иметь смысл, только если у нас будут шансы добиться успеха. А для этого надо проделать огромную работу».

Стоит отметить, что организаторы двух чемпионатов пока ограничились тем, что озвучили ряд общих тезисов, пообещав поделиться более конкретной информацией в марте по ходу гоночного уик-энда в Себринге. В связи с этим представители других автопроизводителей, опрошенные американской прессой, отреагировали на новости сдержанно и предпочли не высказывать свое мнение, пока не станут известны детали новых техтребований.

Читайте также:

Следующая новость
Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли

Предыдущая новость

Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , IMSA , WEC
Команды Mazda Motorsports
Автор Гэри Уоткинс

24 часа Ле-Мана Следующая сессия

«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

6 июн. - 14 июн.

Самое читаемое

1
Формула 1

Pirelli засветила на фото с тестов детали Ferrari 2021 года

2
Формула 1

Ферстаппен предложил поменять себя на робота

3
Формула 1

Браун: Хэмилтону проще побеждать, чем Шумахеру

4
24 часа Ле-Мана

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

52мин
5
Формула 1

Роскошные моторхоумы Ф1 могут пасть жертвой борьбы за экологию

Самое важное:

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман
LM24

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли
LM24

Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
WEC

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года
WEC

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года

«Ford против Ferrari» номинировали на «Оскар»
LM24

«Ford против Ferrari» номинировали на «Оскар»

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.