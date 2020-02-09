Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

Марка Mazda практически не представлена в гонках мирового уровня, однако достаточно активно участвует в гоночных соревнованиях на территории США. В частности, автомобили этой марки выступают в категории DPi – самом быстром и престижном классе чемпионата IMSA (этапами которого среди прочих являются гонки «24 часа Дайтона» и «12 часов Себринга»).

Недавно руководство IMSA объявило, что через пару лет на смену категории DPi придет новый класс под названием LMDh – причем такие автомобили в теории смогут выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость и на равных соперничать с т.н. гиперкарами (категория с таким названием придет на смену классу LMP1 уже этой осенью).

Эти новости весьма вдохновили Нельсона Косгроува, возглавляющего гоночные программы Mazda в Северной Америке. Менеджер увидел в сотрудничестве между организаторами американского и мирового чемпионата шанс для Mazda вернуться в число участников наиболее престижной гонки на выносливость.

«Само собой, было бы круто снова увидеть в Ле-Мане заводскую команду Mazda, – заявил Косгроув журналистам. – Новый класс должен стать прекрасной возможностью для нашего возвращения – но это будет иметь смысл, только если у нас будут шансы добиться успеха. А для этого надо проделать огромную работу».

Стоит отметить, что организаторы двух чемпионатов пока ограничились тем, что озвучили ряд общих тезисов, пообещав поделиться более конкретной информацией в марте по ходу гоночного уик-энда в Себринге. В связи с этим представители других автопроизводителей, опрошенные американской прессой, отреагировали на новости сдержанно и предпочли не высказывать свое мнение, пока не станут известны детали новых техтребований.