«Ле-Ман» 2020 года пройдет по сокращенному расписанию

Марафон «24 часа Ле-Мана» уже много лет использует один и тот же график сессий – среда и четверг посвящены тренировкам и квалификациям, а в пятницу участники гонки вовсе не садятся за руль, проводя вместо этого парад в центре города, давшего название соревнованиям.

Но в этот раз, помимо переноса соревнований с июня на сентябрь из-за вирусной эпидемии, они также получат новое расписание. От традиционной технической инспекции в центре Ле-Мана и парада решено отказаться из опасений за здоровье зрителей. Вместо этого судьи изучат машины прямо на трассе, а уик-энд стартует только в четверг.

Общее время предварительных сессий уменьшится с 12 до 11 часов.

Расписание «24 часов Ле-Мана» 2020 года

Четверг, 17 сентября

10:00-13:00 - Тренировка 1

14:00-17:00 - Тренировка 2

17:15-18:00 - Квалификация

20:00-00:00 - Тренировка 3

Пятница, 18 сентября

10:00-11:00 - Тренировка 4

11:30-12:00 - Гиперпоул

Суббота, 19 сентября

10:30-10:45 - Разминка

14:30 - Старт гонки

Везде указано местное время, которое на 1 час меньше московского

На единственную квалификацию в этот раз и вовсе будет отведено всего 45 минут, по шесть быстрейших экипажей в каждом классе дополнительно примут участие в пятничном Гиперпоуле, который дебютирует в «Ле-Мане» с этого года.

В списке участников предстоящего марафона, который состоится 19-20 сентября, значатся 62 экипажа. В их числе российская команда G-Drive Racing с Романом Русиновым, а также Константин Терещенко и Матевос Исаакян.