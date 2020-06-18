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24 часа Ле-Мана / Новость

«Ле-Ман» 2020 года пройдет по сокращенному расписанию

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«Ле-Ман» 2020 года пройдет по сокращенному расписанию
Автор:
, журналист (Global)
18 июн. 2020 г., 11:48

Впервые в XXI веке машины выйдут на трассу только в четверг, а пятница не станет днем отдыха

Марафон «24 часа Ле-Мана» уже много лет использует один и тот же график сессий – среда и четверг посвящены тренировкам и квалификациям, а в пятницу участники гонки вовсе не садятся за руль, проводя вместо этого парад в центре города, давшего название соревнованиям.

Но в этот раз, помимо переноса соревнований с июня на сентябрь из-за вирусной эпидемии, они также получат новое расписание. От традиционной технической инспекции в центре Ле-Мана и парада решено отказаться из опасений за здоровье зрителей. Вместо этого судьи изучат машины прямо на трассе, а уик-энд стартует только в четверг.

Общее время предварительных сессий уменьшится с 12 до 11 часов.

Расписание «24 часов Ле-Мана» 2020 года

Четверг, 17 сентября
10:00-13:00 - Тренировка 1
14:00-17:00 - Тренировка 2
17:15-18:00 - Квалификация
20:00-00:00 - Тренировка 3

Пятница, 18 сентября
10:00-11:00 - Тренировка 4
11:30-12:00 - Гиперпоул

Суббота, 19 сентября
10:30-10:45 - Разминка
14:30 - Старт гонки

Везде указано местное время, которое на 1 час меньше московского

На единственную квалификацию в этот раз и вовсе будет отведено всего 45 минут, по шесть быстрейших экипажей в каждом классе дополнительно примут участие в пятничном Гиперпоуле, который дебютирует в «Ле-Мане» с этого года

В списке участников предстоящего марафона, который состоится 19-20 сентября, значатся 62 экипажа. В их числе российская команда G-Drive Racing с Романом Русиновым, а также Константин Терещенко и Матевос Исаакян.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Гэри Уоткинс

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