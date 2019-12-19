Квалификация «24 часов Ле-Мана» завершится «Гиперпоулом»

Организаторы марафона «24 часа Ле-Мана» объявили о смене формата квалификации. Вместо трех сессий по два часа каждая, которые проходили в среду и четверг перед гонкой, будет два коротких заезда.

В среду планируется провести квалификацию длиной 45 минут, в которой будут определены 24 быстрейшие машины – по шесть в каждом классе. Они проходят в финал, который будет называться «Гиперпоул».

Сам «Гиперпоул» станет проводиться в четверг и продлится 30 минут. По мнению организаторов, это сделает борьбу за лучший круг более плотной и повысит зрелищность заездов. Команды будут свободны в выборе шин для квалификации и гонки.

Помимо квалификационных заездов, и в среду и в четверг состоятся по две тренировочные сессии. Сама 24-часовая гонка пройдет 13 и 14 июля и станет финалом сезона чемпионата WEC. Старт намечен на 16:00 по местному времени.