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Квалификация «24 часов Ле-Мана» завершится «Гиперпоулом»

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Квалификация «24 часов Ле-Мана» завершится «Гиперпоулом»
Автор:
19 дек. 2019 г., 06:58

Формат квалификации самой престижной гонки на выносливость изменили ради большей зрелищности.

Организаторы марафона «24 часа Ле-Мана» объявили о смене формата квалификации. Вместо трех сессий по два часа каждая, которые проходили в среду и четверг перед гонкой, будет два коротких заезда.

В среду планируется провести квалификацию длиной 45 минут, в которой будут определены 24 быстрейшие машины – по шесть в каждом классе. Они проходят в финал, который будет называться «Гиперпоул».

Сам «Гиперпоул» станет проводиться в четверг и продлится 30 минут. По мнению организаторов, это сделает борьбу за лучший круг более плотной и повысит зрелищность заездов. Команды будут свободны в выборе шин для квалификации и гонки.

Помимо квалификационных заездов, и в среду и в четверг состоятся по две тренировочные сессии. Сама 24-часовая гонка пройдет 13 и 14 июля и станет финалом сезона чемпионата WEC. Старт намечен на 16:00 по местному времени.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Гэри Уоткинс

24 часа Ле-Мана Следующая сессия

«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

6 июн. - 14 июн.

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