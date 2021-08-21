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24 часа Ле-Мана Новость

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

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, главный редактор

Участником одного из инцидентов стал экипаж Романа Русинова, который после этого, судя по всему, надолго выпал из лидирующей группы

Конец первой четверти «Ле-Мана» ознаменовался дождем и авариями

По ходу шестого часа «24 часов Ле-Мана» произошло сразу два заметных инцидента, один из которых привел ко второму за время гонки выезду на трассу автомобиля безопасности.

К девяти часам вечера (22:00 по московскому времени) на трассе окончательно стемнело – и одновременно над многими участками пошел достаточно сильный дождь. Сначала он привел к нескольким вылетам с трассы автомобилей класса LMP2, а потом – сразу к двум столкновениям с участием пяти машин этой же категории.

Сначала друг с другом столкнулись два автомобиля команды United Autosports. Мануэль Мальдонадо за рулем болида № 23 не смог нормально замедлиться на входе в первый поворот, вылетел в гравийную зону безопасности, пересек ее – и вновь вылетел на асфальт прямо перед находившейся среди лидеров класса машиной № 32 под управлением экс-пилота Ф1 Пола ди Ресты. Автомобиль шотландца после достаточно жесткого столкновения смогли добраться до боксов, откуда машина достаточно быстро вернулась на трассу (но только во втором десятке своего класса). А вот машина виновника аварии осталась стоять за отбойниками на месте происшествия.

 

Почти в этот же момент Франко Колапинто, один из товарищей Романа Русинова по экипажу команды G-Drive Racing, при обгоне на круг не разъехался с машиной женского экипажа команды Signatech / Richard Mille, которым управляла София Флерш. «Когда я готовился обгонять Софию, она вдруг переключилась на две передачи вниз, – рассказал позже Колапинто. – И замедлилась так сильно, что у меня не было времени на это отреагировать. В результате я врезался в отбойник».

От отбойника автомобиль отлетел в «женский» прототип, который в момент удара поставило поперек трассы. Флерш попыталась задним ходом уйти с траектории – но не успела: в ее машину, пусть и на сравнительно низкой скорости, врезался автомобиль команды Eurasia под управлением Тома Кло. Немецкая гонщица после этого продолжить движение не смогла – и для эвакуации ее машины пришлось выпускать на трассу автомобиль безопасности.

 

Прототипу G-Drive также потребовался ремонт – после чего экипаж Русинова оказался в 3-х кругах от лидеров категории LMP2 (хотя к моменту инцидента находился в лидирующей группе). К концу шестого часа гонки выше всех в промежуточном протоколе класса находился экипаж команды WRT, самым известным пилотом которого является экс-пилот Формулы 1 Роберт Кубица.

В голове пелотона после яркого начала гонки ситуация стабилизировалась. Два автомобиля заводской команды Toyota уверенно лидируют – при этом машина под № 8 (Буэми-Накаджима-Хартли), попавшая под горячую руку соперников на первом круге,  больше чем на минуту отстает от болида № 7 (Кобаяши-Лопес-Конвей). Впрочем, лидеры также сталкивались с мелкими неприятностями: на четвертом часу гонки «семерке» пришлось внепланово заезжать в боксы из-за прокола, а «восьмерке» – после легкого контакта с прототипом LMP2 (инженеры коллектива захотели проверить, не был ли поврежден колесный диск).

В классе GT PRO лидируют две Ferrari, ближайшим преселедователем которых является Corvette под управлением Ники Катсбурга. Второй Corvette и один из Porsche в начале четвертого часа потеряли около минуты из-за самого первого по ходу гонки выезда автомобиля безопасности из-за вылета Aston Martin категории GT AM.

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Напарник Русинова объяснил столкновение с «женским» экипажем
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