Команда WEC уволила Вильнева перед стартом «Ле-Мана»

Жак Вильнев перед стартом нынешнего сезона в марафонском чемпионате мира договорился о совместных выступлениях с командой Vanwall. Однако провести в ее составе 52-летний канадец успел всего три гонки, причем за это время минимум трижды побывал в авариях.

Для начала чемпион Ф1 1997 года разбил гиперкар Vanwall на предсезонных тестах в Себринге, затем – в апреле в Портимане – во время смены Вильнева на машине отказали тормоза, он не удержал ее под контролем и улетел в стену. Наконец, гонка в Спа закончилась для Жака досрочно, когда он столкнулся с соперником из зачета GT.

Столь аварийное начало привело руководство Vanwall к мысли заменить Вильнева – и во второй уик-энд июня в «24 часах Ле-Мана» вместо него в экипаже с Томом Дильманом и Эстебаном Герьери на 680-сильном спорткаре Vandervell выступит француз Тристан Вотье.

Vanwall Vandervell 680 №4 команды Floyd Vanwall Racing Team: Том Дильман, Эстебар Герьери, Жак Вильнев Фото: Эрик Ле Гайо

Формально объявление об отстранении Вильнева касается только суточного марафона, потому он имеет шанс вернуться за руль на оставшихся этапах чемпионата WEC, которые пройдут в Монце, на трассе «Фудзи» и в Бахрейне.

Жак выступал в Формуле 1 с 1996 по 2006 год и выиграл за это время 11 Гран При. Также он был чемпионом IndyCar и победителем «500 миль Индианаполиса». В Ле-Мане лучшим результатом канадца остается второе место в 2008 году, добытое за рулем Peugeot.