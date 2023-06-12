«Когда-нибудь обязательно проеду эту гонку». Леклер побывал в Ле-Мане

Главным событием минувшего уик-энда в мире гонок стала, без сомнения, историческая победа Ferrari в «24 часах Ле-Мана». Несмотря на дождь, вылет в гравий и необходимость периодически перезапускать гибридную систему по ходу пит-стопов трио в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Алессандро Пьергвиди триумфально завершило марафон. Для Маранелло этот успех стал первым с 1965 года.

Одним из тех, кто наблюдал за гонкой из гаража Скудерии, был лидер команды в Формуле 1 Шарль Леклер. В нынешнем сезоне монегаск всего раз поднимался на призовой подиум Гран При, а в общем зачете он занимает пока лишь седьмое место.

Неудивительно, что успех марки в Ле-Мане привел пилота в восторг.

«Когда Ferrari побеждает, это потрясающее чувство, – сказал Шарль в телеинтервью. – Это просто невероятно после столь долгого перерыва. Уникальная история. Жаль, что второй экипаж, насколько мне известно, налетел на небольшой камешек и пробил радиатор, а на ремонт потребовалось много времени.

Но я здесь для того, чтобы поддерживать команду, и в любом случае очень рад ее победе. Это невероятный опыт».

Леклера спросили, рассматривает ли он сам возможность выступлений за Ferrari в Ле-Мане.

«Почему нет? – ответил гонщик. – Я бы с удовольствием, это потрясающая гонка. Уверен, что когда-нибудь я хотел бы выступить в ней. Но не знаю, когда это случится.

Но сейчас я прежде всего горжусь тем, что сделала Ferrari, это настоящее безумие».

До «Ле-Мана» во всех этапах марафонского чемпионата WEC выигрывали только экипажи Toyota.

Дополнительная информация: Стефан Макли

Победители гонки – Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци Фото: Александр Триниц