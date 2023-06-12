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«Когда-нибудь обязательно проеду эту гонку». Леклер побывал в Ле-Мане

В паузе между Гран При Испании и Канады Шарль стал гостем знаменитого марафона, где увидел, как Ferrari умеет одерживать красивые победы

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari

Главным событием минувшего уик-энда в мире гонок стала, без сомнения, историческая победа Ferrari в «24 часах Ле-Мана». Несмотря на дождь, вылет в гравий и необходимость периодически перезапускать гибридную систему по ходу пит-стопов трио в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Алессандро Пьергвиди триумфально завершило марафон. Для Маранелло этот успех стал первым с 1965 года. 

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Одним из тех, кто наблюдал за гонкой из гаража Скудерии, был лидер команды в Формуле 1 Шарль Леклер. В нынешнем сезоне монегаск всего раз поднимался на призовой подиум Гран При, а в общем зачете он занимает пока лишь седьмое место. 

Неудивительно, что успех марки в Ле-Мане привел пилота в восторг. 

«Когда Ferrari побеждает, это потрясающее чувство, – сказал Шарль в телеинтервью. – Это просто невероятно после столь долгого перерыва. Уникальная история. Жаль, что второй экипаж, насколько мне известно, налетел на небольшой камешек и пробил радиатор, а на ремонт потребовалось много времени. 

Но я здесь для того, чтобы поддерживать команду, и в любом случае очень рад ее победе. Это невероятный опыт». 

Леклера спросили, рассматривает ли он сам возможность выступлений за Ferrari в Ле-Мане.

«Почему нет? – ответил гонщик. – Я бы с удовольствием, это потрясающая гонка. Уверен, что когда-нибудь я хотел бы выступить в ней. Но не знаю, когда это случится.

Но сейчас я прежде всего горжусь тем, что сделала Ferrari, это настоящее безумие».

До «Ле-Мана» во всех этапах марафонского чемпионата WEC выигрывали только экипажи Toyota. 

Дополнительная информация: Стефан Макли

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Фото: Александр Триниц

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