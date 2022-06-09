Хартли принес Toyota шестой подряд поул в «24 часах Ле-Мана»
Экс-пилот Ф1 переиграл своего партнера по команде Камуи Кобаяши, обеспечив японской марке весь первый ряд на старте суточного марафона
В нынешнем сезоне правила определения стартовых позиций знаменитой французской гонки стал иным – в среду проходит квалификация, после которой шесть сильнейших экипажей в каждом классе продолжают борьбу и днем позже проводят получасовой Суперпоул.
Однако вне зависимости от формата главными фаворитами среди пяти экипажей на гиперкарах оставались гонщики заводской Toyota. Они и стали сильнейшими, однако неожиданность все же состоялась: Камуи Кобаяши, который завоевал четыре из пяти последних поулов, в этот раз уступил всего 0,177 секунды Брендону Хартли.
При этом результаты пилотов на красно-белых GR010 Hybrid оказались даже хуже прошлогоднего результата – тогда Кобаяши проехал за 3:23.900, а в этот раз Хартли показал время 3:24.408. В любом случае, японская команда завоевала в Ле-Мане шестой поул подряд и остается главным претендентом на победу.
Преследователи Toyota в Суперпоуле оказались недалеко: старый прототип Alpine LMP1 вновь продемонстрировал хорошую чистую скорость, Ликоля Ляпьер стал за его рулем третьим (3:24.850) и опередил пару Glickenhaus 007 LMH.
В зачете LMP2 быстрейшим среди гонщиков на одинаковых ORECA стал Робин Фрейнс из команды WRT – год назад именно его экипаж упустил победу из-за поломки на финальном круге.
Норман Нато обеспечил бельгийской команде двойной успех, опередив Филипе Альбукерка из United Autosports.
Интересно, что в GTE Pro две верхних строчке протокола также достались одной команде – Ник Тэнди и Антонио Гарсия обеспечили преимущество Corvette. Экипажи на Porsche стали третьим и четвертым, представители Ferrari замкнули протокол.
Скудерия смогла отыграться в GTE Am, где быстрее соперников проехали Винсан Абриль и Миккель Йенсен на 488 GTE Evo.
90-я по счету суточная гонка в Ле-Мане стартует в субботу в 17:00 Мск одновременно с квалификацией Формулы 1 в Баку.
Результаты Суперпоула «24 часов Ле-Мана»
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|8
|Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'24.408
|2
|7
|Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'24.585
|0.177
|3
|36
|Андре Негран Николя Ляпьер Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'24.850
|0.442
|4
|709
|Райан Бриско Ричард Уэстбрук Франк Майо
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'25.841
|1.433
|5
|708
|Оливье Пла Ромен Дюма Пипо Дерани
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'26.359
|1.951
|6
|31
|Шон Гелаэль Робин Фрейнс Рене Раст
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.394
|3.986
|7
|41
|Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.697
|5.289
|8
|22
|Фил Хэнсон Филипе Альбукерк Уилл Оуэн
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.070
|5.662
|9
|38
|Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.373
|5.965
|10
|9
|Роберт Кубица Луи Делетраз Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.115
|6.707
|11
|23
|Алекс Линн Оливер Джарвис Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.596
|7.188
|12
|64
|Томми Милнер Ник Тэнди Александр Симс
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'49.985
|25.577
|13
|63
|Антонио Гарсия Джордан Тейлор Ники Катсбург
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'50.177
|25.769
|14
|91
|Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'50.377
|25.969
|15
|92
|Микаэль Кристенсен Кевин Эстре Лоренс Вантхор
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'50.522
|26.114
|16
|52
|Мигель Молина Антонио Фуоко Давиде Ригон
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.779
|27.371
|17
|51
|Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.816
|27.408
|18
|61
|Лоуис Претте Конрад Грюневальд Винсан Абриль
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.594
|28.186
|19
|57
|Takeshi Kimura Frederik Schandorff Миккель Мак
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.751
|28.343
|20
|77
|Кристиан Рид Sebastian Priaulx Гарри Тинкнелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.006
|28.598
|21
|98
|Пол Далла-Лана David Pittard Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'53.578
|29.170
|22
|54
|Томас Флор Франческо Кастеллаччи Ник Кэссиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.757
|29.349
|23
|85
|Рахель Фрей Мишель Гэттинг Сара Бови
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.869
|29.461
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