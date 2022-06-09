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24 часа Ле-Мана / 24 часа Ле-Мана Отчет о квалификации

Хартли принес Toyota шестой подряд поул в «24 часах Ле-Мана»

Экс-пилот Ф1 переиграл своего партнера по команде Камуи Кобаяши, обеспечив японской марке весь первый ряд на старте суточного марафона

Джейми Кляйн
Автор:
Хартли принес Toyota шестой подряд поул в «24 часах Ле-Мана»
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В нынешнем сезоне правила определения стартовых позиций знаменитой французской гонки стал иным – в среду проходит квалификация, после которой шесть сильнейших экипажей в каждом классе продолжают борьбу и днем позже проводят получасовой Суперпоул.

Однако вне зависимости от формата главными фаворитами среди пяти экипажей на гиперкарах оставались гонщики заводской Toyota. Они и стали сильнейшими, однако неожиданность все же состоялась: Камуи Кобаяши, который завоевал четыре из пяти последних поулов, в этот раз уступил всего 0,177 секунды Брендону Хартли. 

При этом результаты пилотов на красно-белых GR010 Hybrid оказались даже хуже прошлогоднего результата – тогда Кобаяши проехал за 3:23.900, а в этот раз Хартли показал время 3:24.408. В любом случае, японская команда завоевала в Ле-Мане шестой поул подряд и остается главным претендентом на победу.

Преследователи Toyota в Суперпоуле оказались недалеко: старый прототип Alpine LMP1 вновь продемонстрировал хорошую чистую скорость, Ликоля Ляпьер стал за его рулем третьим (3:24.850) и опередил пару Glickenhaus 007 LMH.

В зачете LMP2 быстрейшим среди гонщиков на одинаковых ORECA стал Робин Фрейнс из команды WRT – год назад именно его экипаж упустил победу из-за поломки на финальном круге.  

Норман Нато обеспечил бельгийской команде двойной успех, опередив Филипе Альбукерка из United Autosports.

Интересно, что в GTE Pro две верхних строчке протокола также достались одной команде – Ник Тэнди и Антонио Гарсия обеспечили преимущество Corvette. Экипажи на Porsche стали третьим и четвертым, представители Ferrari замкнули протокол. 

Скудерия смогла отыграться в GTE Am, где быстрее соперников проехали Винсан Абриль и Миккель Йенсен на 488 GTE Evo. 

90-я по счету суточная гонка в Ле-Мане стартует в субботу в 17:00 Мск одновременно с квалификацией Формулы 1 в Баку.

Результаты Суперпоула «24 часов Ле-Мана»

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 8 Switzerland Себастьен Буэми New Zealand Брендон Хартли Japan Рио Хиракава Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'24.408  
2 7 United Kingdom Майк Конвей Japan Камуи Кобаяши Argentina Хосе Мария Лопес Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'24.585 0.177
3 36 Brazil Андре Негран France Николя Ляпьер France Матье Ваксивьер Alpine A480 HYPERCAR 3'24.850 0.442
4 709 Australia Райан Бриско United Kingdom Ричард Уэстбрук France Франк Майо Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'25.841 1.433
5 708 France Оливье Пла France Ромен Дюма Brazil Пипо Дерани Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'26.359 1.951
6 31 Indonesia Шон Гелаэль Netherlands Робин Фрейнс Germany Рене Раст Oreca 07 LMP2 3'28.394 3.986
7 41 Portugal Руи Андраде Austria Фердинанд Габсбург France Норман Нато Oreca 07 LMP2 3'29.697 5.289
8 22 United Kingdom Фил Хэнсон Portugal Филипе Альбукерк United States Уилл Оуэн Oreca 07 LMP2 3'30.070 5.662
9 38 Mexico Роберто Гонсалес Portugal Антониу Феликс да Кошта United Kingdom Уилл Стивенс Oreca 07 LMP2 3'30.373 5.965
10 9 Poland Роберт Кубица Switzerland Луи Делетраз Italy Лоренцо Коломбо Oreca 07 LMP2 3'31.115 6.707
11 23 United Kingdom Алекс Линн United Kingdom Оливер Джарвис Josh Pierson Oreca 07 LMP2 3'31.596 7.188
12 64 United States Томми Милнер United Kingdom Ник Тэнди United Kingdom Александр Симс Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'49.985 25.577
13 63 Spain Антонио Гарсия United States Джордан Тейлор Netherlands Ники Катсбург Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'50.177 25.769
14 91 Italy Джанмария Бруни Austria Рихард Лиц France Фредерик Маковецки Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'50.377 25.969
15 92 Denmark Микаэль Кристенсен France Кевин Эстре Belgium Лоренс Вантхор Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'50.522 26.114
16 52 Spain Мигель Молина Italy Антонио Фуоко Italy Давиде Ригон Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.779 27.371
17 51 Italy Алессандро Пьергвиди United Kingdom Джеймс Каладо Brazil Даниэль Серра Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.816 27.408
18 61 Monaco Лоуис Претте Конрад Грюневальд Monaco Винсан Абриль Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.594 28.186
19 57 Takeshi Kimura Frederik Schandorff Denmark Миккель Мак Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.751 28.343
20 77 Germany Кристиан Рид Sebastian Priaulx United Kingdom Гарри Тинкнелл Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.006 28.598
21 98 Canada Пол Далла-Лана David Pittard Denmark Ники Тим Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'53.578 29.170
22 54 Switzerland Томас Флор Italy Франческо Кастеллаччи New Zealand Ник Кэссиди Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.757 29.349
23 85 Switzerland Рахель Фрей Denmark Мишель Гэттинг Belgium Сара Бови Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.869 29.461
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Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota
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Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota
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