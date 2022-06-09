Хартли принес Toyota шестой подряд поул в «24 часах Ле-Мана»

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В нынешнем сезоне правила определения стартовых позиций знаменитой французской гонки стал иным – в среду проходит квалификация, после которой шесть сильнейших экипажей в каждом классе продолжают борьбу и днем позже проводят получасовой Суперпоул.

Однако вне зависимости от формата главными фаворитами среди пяти экипажей на гиперкарах оставались гонщики заводской Toyota. Они и стали сильнейшими, однако неожиданность все же состоялась: Камуи Кобаяши, который завоевал четыре из пяти последних поулов, в этот раз уступил всего 0,177 секунды Брендону Хартли.

При этом результаты пилотов на красно-белых GR010 Hybrid оказались даже хуже прошлогоднего результата – тогда Кобаяши проехал за 3:23.900, а в этот раз Хартли показал время 3:24.408. В любом случае, японская команда завоевала в Ле-Мане шестой поул подряд и остается главным претендентом на победу.

Преследователи Toyota в Суперпоуле оказались недалеко: старый прототип Alpine LMP1 вновь продемонстрировал хорошую чистую скорость, Ликоля Ляпьер стал за его рулем третьим (3:24.850) и опередил пару Glickenhaus 007 LMH.

В зачете LMP2 быстрейшим среди гонщиков на одинаковых ORECA стал Робин Фрейнс из команды WRT – год назад именно его экипаж упустил победу из-за поломки на финальном круге.

Норман Нато обеспечил бельгийской команде двойной успех, опередив Филипе Альбукерка из United Autosports.

Интересно, что в GTE Pro две верхних строчке протокола также достались одной команде – Ник Тэнди и Антонио Гарсия обеспечили преимущество Corvette. Экипажи на Porsche стали третьим и четвертым, представители Ferrari замкнули протокол.

Скудерия смогла отыграться в GTE Am, где быстрее соперников проехали Винсан Абриль и Миккель Йенсен на 488 GTE Evo.

90-я по счету суточная гонка в Ле-Мане стартует в субботу в 17:00 Мск одновременно с квалификацией Формулы 1 в Баку.

Результаты Суперпоула «24 часов Ле-Мана»