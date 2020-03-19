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24 часа Ле-Мана / «24 часа Ле-Мана» / Новость

Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев

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Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев
Автор:
, редактор (Австралия)
19 мар. 2020 г., 07:09

После сдвига «24 часов Ле-Мана» на сентябрь дата суточного марафона совпала с этапом австралийской серии Supercars. Это ставит под сомнение гоночную программу звезды австралийского автоспорта Шейна ван Гисбергена

Ни за не догадаетесь, с каким чемпионатом теперь пересекается «24 часа Ле-Мана». Это австралийская кузовная серия Supercars – и там нашлись пилоты, которые собирались участвовать в двух первенствах одновременно. 

Речь идет о чемпионе Supercars и звезде австралийского автоспорта Шейне ван Гисбергене и постоянном участнике кузовного турнира Тиме Слейде. Оба гонщика собирались стартовать в «24 часаx Ле-Мана». Ван Гисберген планировал выступить в классе LMP2 в экипаже Eurasia Motorsport, а Слейд рассчитывал стартовать в категории GTE-Am на Ferrari команды HubAuto Corsa.

Такое выступление могло состояться благодаря тому, что «24 часа Ле-Мана» не совпадала по датам ни с одним из этапов серии Supercars. Обычно так почти не случается, поэтому австралийские пилоты редко доезжают до Ле-Мана. 

Новость о переносе «24 часов Ле-Мана» на 19-20 сентября означает, что суточный марафон во Франции все-таки совпадет по времени с гонкой Supercars. На этот уикенд в Австралии запланирован этап на автодроме «Бенд Моторспорт Парк».

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Впрочем, у ван Гисбергена и Слейда все же остается шанс попасть на финальную гонку серии WEC в Ле-Мане. Для этого им нужно дождаться очередных переносов Supercars в связи с коронавирусом: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ввел шестимесячный запрет на публичные мероприятия с участием более 500 человек. Это значит, что гонки Supercars до сентября оказались на грани отмены.

На момент написания заметки в этом австралийском чемпионате уже аннулировали три ближайших этапа, а настоящие гонки временно заменили на виртуальные.

Тим Слейд, DJR Team Penske Ford

Тим Слейд, DJR Team Penske Ford

Фото: Bob Gloyn Photography

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , Supercars , WEC
Этап «24 часа Ле-Мана»
Пилоты Тим Слейд , Шейн ван Гисберген
Автор Эндрю ван Лёвен

24 часа Ле-Мана Следующая сессия

«24 часа Ле-Мана»

«24 часа Ле-Мана»

12 сент. - 20 сент.

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