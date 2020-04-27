Из первых уст: что ждет «Ле-Ман» и WEC в ближайшем будущем

С вашей точки зрения, что изменится в мире в целом и в гонках в частности после победы над коронавирусом?

Неве: Безусловно, все случившееся скажется на повседневном поведении людей: мы смогли кое-что понять и должны многое изменить. Возможно, это отразится на частоте путешествий, другой может стать организация мероприятий. Нам предстоит иначе выстраивать работу со зрителями, с командами. Вся внутренняя организация различных процессов станет чуть иной.

Фийон: Знаете, наше поколение не застало войн, но мы постоянно сталкиваемся с какими-то безумными кризисами. Думаю, на протяжении ближайших шести месяцев или даже года все будет иначе с точки зрения поездок, организации соревнований и многого другого. Но я не сомневаюсь, что через год-два все вернется в прежнее русло.

Пьер Фийон, глава автоклуба ACO Фото: Марк Флери

Согласны ли вы с мнением, которое уже звучало в серии наших интервью #thinkingforward – что спорт должен действовать более смало и решительно? Какие шаги кажутся вам самыми важными для будущего гонок?

Фийон: Думаю, что любой кризис – это возможность. Я видел, что и до начала пандемии мир автоспорта начал меняться в ответ на запросы молодого поколения и экологические инициативы. Полагаю, мы должны использовать кризис, чтобы ускорить эти процессы.

Неве: Первое, что ты понимаешь, сталкиваясь с такой ситуацией – нужно четко осознавать свое место, так как в конечном счете мы не в силах что-то сделать в подобной ситуации.

О чем кризис очень явственно напомнил всем нам, так это о том, сколь скверно обстоят дела с координацией процессов. Мы просто не обращали внимание на это. Но теперь есть возможность задать вопрос: «А не слишком ли активно мы дублируем соревнования?». Сейчас из-за этого возникают серьезные проблемы при перезапуске чемпионатов. Достаточно ли у нас участников, чтобы удовлетворить разные рынки и разные серии?

Кризис показал, что важно оценивать ситуацию в целом. На протяжении двух ближайших месяцев любой чемпионат останется в крайне шаткой ситуации. И если на рынке будет слишком много предложений, это навредит всем. Возможно, организаторам и промоутерам следует совместно пересмотреть глобальную картину на рынке, чтобы не пострадать от собственных избыточных аппетитов.

Я всегда говорю Пьеру: «Гонка в Ле-Мане особенная». Это очень крупные соревнования, вроде тех, что проходят в Индианаполисе и Дайтоне, может, еще в Себринге. На уровне новых Гран При Ф1. Действительно что-то особенное. Нельзя подходить к «Ле-Ману» с усредненных позиций. Это нечто особенное, как Эверест.

Понятно, что в ближайшее время рынок не расширится. Напротив, станет только меньше. Сложно представить, что количество участников внезапно начнет расти, ведь сначала людям потребуется восстановить свою жизнь. Да, у нас есть индустрия – индустрия соревнований с профессиональными командами. Но посмотрите на это с точки зрения производителей: у них есть одна задача – продавать машины.

И сейчас им нужно справиться с ситуацией, какой не было никогда прежде. Думаю, в Европе рынок просел примерно на 55 % за последнюю пару месяцев, это просто невероятно.

Конечно, гонки останутся, ведь это тоже целая отрасль, и в этом часть нашей работы.

Жерар Неве, генеральный директор чемпионата мира WEC Фото: Adrenal Media

Фийон: Думаю, гонки точно продолжатся после завершения кризиса, но для производителей главным вопросом в ближайшие месяцы точно будет не спорт. Им нужно выживать, возобновлять свою деятельность. Мы видим, что сейчас это непросто. Например, Toyota пробует возобновить работу во Франции, но профсоюзы выступают против. Недавно я говорил с Peugeot – они хотят беречь свой бюджет, чтобы иметь возможность продержаться несколько месяцев. Сейчас они только тратят, ничего не зарабатывают. Так что положение сложное – но думаю, гонки будут продолжаться. Да, марафон в Ле-Мане – это уже легенда, но для ее проведения требуется сезон ELMS. Для «Ле-Мана» нужны все континентальные серии, только тогда получится собрать на старте 30 машин.

Что важно для меня – если мы стремимся сохранить производителей, должны ускорить разработку новых технологий с нулевыми выбросами. Как вы знаете, для ACO тема водорода весьма важна, и сейчас мы видим возможность убыстрить исследования, потому что этот аспект видится мне очень важным в случае заседания любого совета директоров на тему участия в гонках или отказа от этого участия. Но этого недостаточно. У нас есть производители, но есть и джентльмен-драйверы, частники. Потому обязательно нужно снижать затраты на участие.

Мы уже начали делать это: в LMP1 Toyota тратит около 100 миллионов евро в год, а в новой категории гиперкаров LMH, как известно, бюджет составит порядка 25 миллионов. Также мы запустили платформу LMDh, которая подойдет для WEC, «24 часов Ле-Мана» и серии IMSA – там сумма составит менее 20 миллионов.

Но нужны новые шаги в этом направлении. Мы должны думать о сокращении расходов на логистику, об уменьшении числа людей на трассе и так далее. Если мы этого не сделаем, думаю, гонки окажутся в большой опасности. Так что нужно проявлять инновационный подход.

Шигеки Томояма, президент Gazoo Racing, и Пьер Фийон Фото: Toyota Racing

Сейчас «Ле-Ман» – это уже больше, чем просто гонка. Это крупный фестиваль, где фанаты-единомышленники собираются вместе и интересно проводят время. Реально ли провести что-то такое за закрытыми дверями?

Фийон: Да, это один из вариантов. Сейчас никто не может предсказать, что будет в сентябре. До этого во Франции должно пройти несколько крупных мероприятий вроде велогонки «Тур де Франс» или октрытого чемпионата по теннису. Получится ли у нас организовать событие с участием ста с лишним тысяч человек? Не знаю, что ответить. Если послушать нашего президента [Макрона], что-то будет возможно со второй половины июля. Но немцы говорят – не раньше конца августа. Недавно стало известно, что они отменили большое событие в Мюнхене [пивной фестиваль Октоберфест, намеченный на 19 сентября – 4 октября]. Так что никто не может знать наверняка.

У нас есть три опции: возможно, нам позволят провести гонку со зрителями при выполнении каких-то дополнительных условий вроде использования масок. Вторая – будет ограничено общее число зрителей. Скажем, пять тысяч или вроде того. Это неплохой вариант для ТВ, но он не понравится тем, кто хотел приехать. Кроме того, это уже не будет настоящий «Ле-Ман». Ведь это не просто гонка, а и все, что окружает ее – в том числе болельщики. Наконец, третья опция – это полный запрет на проведение «24 часов». Мы надеемся, что такого не будет. Но пока не может полностью исключить такой вариант.

Неве: Мы [чемпионат WEC] в большей степени готовы к проведению гонок без зрителей. Мы уважаем каждый из своих этапов, но главной целью, приоритетом для чемпионата, остаются производители и наши команды. Мы должны сделать так, чтобы они смогли выполнить свои контракты и закончить сезон. Это касается пилотов, спонсоров – всех, кто связан с серией. И, конечно, профессиональные команды. Кроме того, нам важно обеспечить им должную подготовку к «Ле-Ману».

Мы также общаемся с другими чемпионатами вроде Ф1 или Формулы Е. Это нужно, чтобы избежать накладок в Европе – не проводить этапы в одно время в одних и тех же регионах. Тут нужна известная осторожность. Я бы сказал, рассуждать об этом более детально можно будет в середине июня. Давайте продвигаться вперед шаг за шагом. Когда информации станет больше, можно будет принимать решения.

Пьер Фийон за рулем машины с кубком за победу в «24 часах Ле-Мана» Фото: JEP / Motorsport Images

Сентябрьская дата – это последняя возможность для «Ле-Мана» в 2020 году или есть возможность провести гонку еще позже?

Фийон: Если в конце июля власти скажут нам, что в сентябре гонка невозможна, но ее реально перенести на октябрь или ноябрь, мы, конечно же, согласимся. Это будут не те «24 часа», к которым все привыкли, но мы профессионалы, у нас первоклассные пилоты. В конце концов, в прошлом году в Спа мы гонялись под снегом.

Неве: Если говорить о конструкции всего нашего дома, «Ле-Ман» однозначно остается центральной колонной всех гонок на спорткарах. И вы должны беречь такую колонну, если не хотите потерять дом. Какие-то повреждения неизбежны, но в первую очередь надо сберечь самое главное. Это позволит нам гарантировать будущее.

Жерар Неве и Пьер Фийон с руководителями серии IMSA: председателем Джимом Франсом (за столом), президентом Джоном Дунэном и генеральным директором Эдом Беннеттом (в заднем ряду) Фото: Майкл Левит / Motorsport Images

Как складываются ваши отношения с американской серией IMSA?

Неве: Мы поддерживаем наше партнерство – я общаюсь по телефону с [президентом IMSA] Джоном Дунэном каждые два-три дня. У нас с Пьером почти каждую неделю проходят совещания с участием представителей IMSA, прежде такого не было. Сейчас работа над регламентом LMDh уже в финальной стадии.

Они сейчас в точно такой же ситуации, как и мы. Джону приходится дважды в месяц пересматривать календарь, так что мы остаемся на связи для координации, чтобы их перестановки не сказались на WEC и ELMS. Нам нужно очень внимательно выбирать даты для гонок и беречь свои отношения. Если допустить ошибки в общении с IMSA, это будет столь же скверно, как если бы мы допустили их в своей собственной работе.

Что происходит с правилами LMDh?

Фийон: Можно сказать, что здесь мы в графике. Разумеется, регламент следовало опубликовать еще в Себринге [но тот совместный уик-энд WEC и IMSA в итоге отменили]. С тех пор продолжается серьезная работа. Прежде всего, у нас отличные отношения с IMSA. Можно говорить, что правила уже готовы, нам осталось прояснить ишь несколько нюансов. И после кризиса у нас нет выбора – результат должен получиться позитивным. Этот проект крайне важен для будущего гонок на спорткарах. Я бы назвал его жизненно важным. Работа практически закончена, и думаю, в течение двух недель мы опубликуем новый регламент.

Неве: ACO и IMSA можно назвать двумя лучшими организациями в мире по управлению гонками спорткаров. Но мы вновь должны верно оценивать свои силы. Всего год назад никто и не знал ни о каком классе LMDh. А сейчас нам нужно продвигаться вперед шаг за шагом. Прежде всего, если мы хорошо справимся с этим проектом, он позволит нам многого добиться в будущем. Пьер прав, гонки никуда не денутся. Столь серьезный сектор бизнеса невозможно уничтожить. Но важно помнить, что нам следует действовать в интересах гоночного сообщества.

Фийон: Мы не станем спешить. Год назад и представить было невозможно, что производители согласятся использовать не свое собственное шасси, а изготовленное кем-то еще. Подобное казалось просто нереальным, а сейчас подобное кажется нормой. Все меняется. Мы делаем один шаг за другим. Сейчас нужно закончить работу над регламентом, и думаю, мы на верном пути. После этого надо будет понять, какие вопросы мы разделим с IMSA, а какими будем заниматься сообща. Думаю, вариантов тут очень много.

Киберсоревнования серии Le Mans eSport Фото: Пол Фостер

Что вы можете сказать о киберспорте, актуальность которого очень выросла во время пандемии?

Неве: Я считаю, что у него есть собственная ниша. Мне не кажется, что виртуальные гонки вытеснят реальные, но сейчас они становятся обязательными в качестве дополнения, если ты заинтересован в новом поколении болельщиков Это касается не только болельщиков, но и пилотов. Так что киберспорт – отличное средство связи с людьми новой генерации. Это вроде своеобразного языка, на котором ты можешь делиться страстью к гонкам. И мы обязательно должны присутствовать в этой нише.

Именно поэтому два года назад мы дали старт собственной киберспортивной серии в сотрудничестве с Motorsport Games. Есть ощущение, что это очень важно. Основная цель – производить собственные игры, так как это часть большого процесса. Они позволяют моделировать реальные гонки. И на выходе получается особый продукт, доступный всем болельщикам и партнерам. Кризис придал ускорение виртуальному спорту, позитивно сказался на его популярности и интересу болельщиков. В будущем, когда возобновятся гонки на реальных трассах, киберспорт сохранится, но его роль станет меньше.

Фийон: Я лишь хочу добавить, что это фантастический инструмент. Мост между старым и новым поколениями. Невероятный способ привлечь молодежь к гонкам. Конечно же, мы будем развивать это направление, сейчас это уже полноценный спорт. Я следил за виртуальным Гран При Китая, было очень интересно наблюдать за Шарлем Леклером и другими пилотами. Это уже практически реальность. И мы обязаны использовать эту платформу для популяризации гонок среди молодого поколения.