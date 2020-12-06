Источник: Ferrari будет строить гиперкар для «Ле-Мана»

Введение в Формуле 1 потолка расходов начиная с 2021 года позволяет Ferrari, которая не собирается проводить масштабных сокращений, задуматься о новых гоночных программах. В частности, руководство Скудерии в течение этого года заявляло, что рассматривает варианты создания гибридной силовой установки для серии IndyCar и постройки машины для выступлений в гиперкарах – топовом классе гонок на выносливость.

В настоящий момент источники Motorsport.com в Италии сообщают, что Ferrari сделала принципиальный выбор в пользу гиперкара – чтобы побороться за победу в абсолютном зачете гонки «24 часа Ле-Мана» (в последний раз экипаж на Ferrari одержал такую победу 55 лет назад). По идее, это свидетельствует об отказе от роли поставщика моторов для IndyCar.

Однако организаторы американской серии отказались подтвердить, что переговоры с Ferrari можно считать бесплодными. «Ferrari была одной из марок, проявивших интерес к сотрудничеству с нашей серией, и в настоящий момент мы продолжаем переговоры о возможностях для такого сотрудничества», – сообщается в ответе на запрос Motorsport.com, подписанном самим Роджером Пенске (с недавнего времени серия IndyCar контролируется принадлежащей легенде американского автоспорта компанией Penske Enetertainment).