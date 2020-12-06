Источник: Ferrari будет строить гиперкар для «Ле-Мана»
В то же самое время о продолжении переговоров с итальянской маркой заявляют организаторы серии Indycar
Введение в Формуле 1 потолка расходов начиная с 2021 года позволяет Ferrari, которая не собирается проводить масштабных сокращений, задуматься о новых гоночных программах. В частности, руководство Скудерии в течение этого года заявляло, что рассматривает варианты создания гибридной силовой установки для серии IndyCar и постройки машины для выступлений в гиперкарах – топовом классе гонок на выносливость.
В настоящий момент источники Motorsport.com в Италии сообщают, что Ferrari сделала принципиальный выбор в пользу гиперкара – чтобы побороться за победу в абсолютном зачете гонки «24 часа Ле-Мана» (в последний раз экипаж на Ferrari одержал такую победу 55 лет назад). По идее, это свидетельствует об отказе от роли поставщика моторов для IndyCar.
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Однако организаторы американской серии отказались подтвердить, что переговоры с Ferrari можно считать бесплодными. «Ferrari была одной из марок, проявивших интерес к сотрудничеству с нашей серией, и в настоящий момент мы продолжаем переговоры о возможностях для такого сотрудничества», – сообщается в ответе на запрос Motorsport.com, подписанном самим Роджером Пенске (с недавнего времени серия IndyCar контролируется принадлежащей легенде американского автоспорта компанией Penske Enetertainment).
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , WEC
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Кирилл Качнов